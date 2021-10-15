TTB raporundan: Sel bölgesinde uzman hekim bulunamıyor, hastaneler dere yataklarında risk altında hizmet veriyor

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos’ta meydana gelen, 82 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde 15 kişiye halen ulaşılamadı. Kastamonu ve Sinop’ta iki kez incelemelerde bulunan Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı 1’inci ay raporu ise bölgedeki sağlık hizmetlerinde sorunlar olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, hastaneler dere yataklarında risk altında hizmet veriyor, uzman hekim bulunamıyor, Covid-19 vakaları artıyor. Raporda, evini kaybeden yurttaşların barınma sorununun devam ettiğine de dikkat çekiliyor.

Sel felaketinden birkaç gün sonra bölgeye giderek incelemelerde bulunan TTB heyeti, 21-22-23 Eylül’de, bölgeyi bir kez daha ziyaret etti.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, Kastamonu’nun Bozkurt ve Şenpazar ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini kapsayan ziyaretin ardından hazırlanan raporda, şu tespitlere yer verildi:

"Bozkurt ilçesinin neredeyse tamamı taşkın yatağı içine yapılmış durumda. Şenpazar’da ise yerleşim dere kıyısı boyunca, yer yer dereye “sıfır” konumda yapılmış. Ayancık’ta da devlet hastanesi dere yatağının hemen dibine inşa edilmiş.

Ayancık’ta selden etkilenen en önemli kamu binasının devlet hastanesi olduğu görülüyor. Hastanenin bodrum ve zemin katları su altında kaldığından mutfak, röntgen, eczane, çamaşırhane bölümleri zarar gördü. Şimdi hastane olağan işleyişine dönmüş durumda. Ancak hastanenin dere kıyısında yer alması, riskin sürdüğü anlamına geliyor. Öte yandan su basan katlar halen kullanılamıyor.

Selde en çok can kaybının yaşandığı Bozkurt’ta hekim sıkıntısı yaşanıyor. Bozkurt’taki devlet hastanesi selden önce yeni binasına taşınıyordu; ancak selden zarar görünce yeniden eski binaya geri dönüldü. Artık tamamıyla eski binada hizmet veriyor. Hastanede bir dahiliye uzmanı kadrosu bulunuyor; ama halen atama yapılmamış. Uzman hekim kadrosunda yalnızca bir aile hekimliği uzmanı var. Uzman hekime ulaşılabilen en yakın sağlık kuruluşu ise 50 kilometre ve 1,5 saatlik mesafede bulunan İnebolu Devlet Hastanesi. Selin ardından görevlendirilen dahiliye, çocuk hastalıkları ve acil tıp uzmanları da geçici görev süreleri bittiği için ilçeden ayrılmış durumda. Aynı şekilde Abana Devlet Hastanesi’nde de selden sonra dahiliye ve çocuk hastalıkları uzmanları görevlendirilmişti, onlar da ilçeyi terk etti."