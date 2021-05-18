TTB Pandemi Çalışma Grubu: Yanlış politikalar, her gün 200’ün üzerinde yurttaşımızı kaybetmemize neden olmuştur

TTB Pandemi Çalışma Grubu yaptığı açıklamada, “Bilimsel dayanaktan yoksun bir şekilde hedeflenen beş bin sayısına ulaşılamamış; yanlış politikalar, her gün 200’ün üzerinde yurttaşımızı kaybetmemize neden olmuştur" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu, “Genelgelerden Hastalık ve Yoksulluk Çıkıyor” başlıklı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, iktidarın bulaş zincirini kırmak için yapılması gerekenlere dair uyarılara sessiz kaldığı vurgulanarak, “Ne yazık ki bu uyarıları dikkate almama hali topluma hastalık, yoksulluk, ölüm getiriyor” denildi.

“Son açıklanan genelgeyle kademeli normalleşme adı altında üç hafta önceki uygulamaların geri getirildiği görüyoruz” denilen açıklamada, “Bu süreçte bilimsel dayanaktan yoksun bir şekilde hedeflenen beş bin sayısına ulaşılamamış; yanlış politikalar, her gün 200’ün üzerinde yurttaşımızı kaybetmemize neden olmuştur. Kötü gidişe yanıt olarak daha etkili adımlar atılması, hatalardan dönülmesi gerekirken benzer yanlışlarda ısrar edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

TTB Pandemi Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nı ivedi yeterli miktarda aşı temin etmeye ve günlük 1,5-2 milyon doz aşı yapmaya davet ediyoruz” denildi. Açıklamada, iktidarın bulaş zincirini kırmak için yapılması gerekenlere dair uyarılara sessiz kaldığı da vurgulandı.