TTB: Pandemi bitmedi, 2 buçuk ayda 11 bin 565 kişi öldü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulunun bugün yapacağı duyurulan toplantının ertelenmesine ilişkin açıklama yaparak, "30 Ocak’tan 19 Nisan tarihine kadar resmi rakamlara göre Covid-19 nedeniyle 11 bin 565 kişi ölmüştür. Ne yazık ki salgın, Sağlık Bakanı ‘bitti’ dediğinde bitmiyor." dedi.

TTB, Bakan Koca’nın geçtiğimiz hafta yaptığı “maskesiz yaşama geçiş” açıklamasını hatırlattı ve toplantı konusunun önceden paylaşılmasını “salgının ciddiye alınmadığı anlamı” taşıdığını belirtti.

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu’nun imzasıyla yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na salgının bitmediğini ve devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz” denildi:

“Maske, temizlik ve mesafe gibi kişisel koruyucu önlemlerin devam etmeli. Havalandırma ve kapalı ortamlarda fazla kalınmaması gibi birçok tedbiri günlük yaşamımızdan bir süre daha çıkarmamamız gerekiyor."

"Aşılama oranı düşük"

"Tam aşı oranlarımızın düşük olduğunu, olası bir varyant değişikliği ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle aşı konusunun daha fazla önemsenmesi gerektiğini savunuyoruz.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 29 Ocak 2022’de yaptığı bir konuşmasında; 'Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. ’Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerde ki gücünde değil’ dedikten sonra 30 Ocak’tan 19 Nisan tarihine kadar resmi rakamlara göre Covid-19 nedeniyle 11 bin 565 kişi ölmüştür. Ne yazık ki salgın, Sağlık Bakanı ‘bitti’ dediğinde bitmiyor."

"Fazladan ölümleri açıklayın"

“Sağlık Bakanlığı’nın öncelikle yapması gerekenler; özellikle riskli kişilerin tam aşılanmasının sağlanmasıyla, toplumun yeni ölümcül varyantlara karşı yeterli derecede korunabileceği mekanizmaları oluşturmak ve pandemi dönemindeki 300 bine yakın önlenebilir fazladan ölümün hesabını vermektir."