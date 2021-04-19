TTB: Koronavirüs nedeniyle ölümler 4,7 kat arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs nedeniyle ölümlerin 1 Mart'tan günümüze 4,7 kat artarak 69'dan 318'e çıktığını belirtti.

TTB'nin resmi Twitter hesabından, 1 Mart-18 Nisan arasındaki ölümlerin grafiği de paylaşılarak, şunlar ifade edildi: ''Resmi rakamlarla dahi 1 Mart'tan bugüne ölümler 4,7 kat artıp 69'dan 318'e çıktı. Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma (fabrika, atölye vb.) ve iş alanlarını (AVM, vb.) kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun."





