TTB Merkez Konseyi üyesi Ökten: Şu an tüm illerde aşı yok

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Şu an tüm illerde aşı yok. Doğu Anadolu’da zaten tabip odalarımız çok yoğun bir çabayla vatandaşlara ulaşmıştı ve aşı oranlarını en az üç dört katına çıkarmışlardı. Aşı olmadığı için bu sefer orada da sıkıntı oldu" açıklamasını yaptı.

Şu anda günde 1,5 milyon doz aşıyı geçilmesi gerektiği bilgisini veren Doç. Dr. Ökten, “Biz başından beri aşıların belli bir takvimi var mı, hangi sürede gelecek, ne kadar doz gelecek, miktarı ne, süresi ne gibi bilgileri öğrenemedik. Baştan beri şeffaf davranmama ve net bilgiler verilmemesi aşıya karşı güvensizlik yarattı. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Aşılama yapılması için en önemli günler bunlar. Bir tarafta pandemi artıyor, varyantlarla uğraşıyoruz, aşılamamızı artırmamız lazım.” dedi.

BirGün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre, Ökten şu ifadeleri kullandı:

“Şu an tüm illerde aşı yok. Doğu Anadolu’da zaten tabip odalarımız çok yoğun bir çabayla vatandaşlara ulaşmıştı ve aşı oranlarını en az üç dört katına çıkarmışlardı. Aşı olmadığı için bu sefer orada da sıkıntı oldu. Hâlbuki bunun sorumlusu Bakanlık. Çalışanlar değil.”

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise şunlara dikkat çekti

“Tedarikte sıkıntılar olabilir. Avrupa’da da üretimle ilgili bir sorun olduğunu zannediyoruz. Yeterince bilgi aktarılmadığı için ‘zannediyoruz’ diyoruz. Netlik yok çünkü. İnsanlar şu anda ortalık delta kaynarken sağlık merkezlerine gidip gelmek zorunda. Baştan itibaren ‘şu kadar gün açmayacağız’ diye bilgi vermedikleri için aile hekimi arkadaşlarımız zor durumda. Aile hekimleri başvuran hastaların hepsine bakmak zorunda kalıyor. Bu aksaklıklarda ilk onlar sıkıntıya uğruyor. Maalesef aşı uygulama merkezleriyle bu veriyi ve bilgiyi paylaşmıyorlar. Bu aksaklıklar aşı tereddüdünü de artıracak. Bu belirsizlikler kararsızlığı artırıyor, bıkkınlık yaratıyor.”