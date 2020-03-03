TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman: Koronavirüs er ya da geç Türkiye'ye gelecek

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Er ya da geç Koronavirüs Türkiye’ye gelecektir. İyi organize olunup, yayılmaması sağlanırsa bu hastalık kayıpsız atlatılacaktır" dedi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Koronavirüs ve tehdidi salgına karşı alınana önlemleri anlattı. Koronavirüs testinin Türkiye’de herkese yapılmadığını söyleyen Adıyaman, “Toplamda 200-300 vakaya test yaparsanız, tespit edemeyebilirsiniz. Bu virüs diğerlerinden farklı. Çoğu hastada semptom bile vermiyor, hafif bir hastalık gibi gelip geçiyor. Dolayısıyla şüphelenilmediği için test yapılmıyor" dedi.

"Koronavirüs testleri arttırılmalı"

Hastalığın yaygınlaştığını ancak ölüm oranında bir artışın yaşanmadığını belirten Adıyaman, “Bu sevindirici bir durum” diyerek, hastalığa yakalananların yüzde 2-2,5’nin hayatını kaybetmesinin bilim adamlarının öngördüğü oran ile aynı olduğunu dile getirdi.

“Koronavirüs'ü ciddiye almak ancak çok paniklememek lazım” diyen Adıyaman, şimdiye kadar Türkiye’de Koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Devlet bir an önce sağlık personellerine maske temin etmeli"

Adıyaman, Türkiye’de Koronavirüs'e karşı önlemlerin alındığını ancak ekipman sıkıntısının olduğunu ifade etti. Adıyaman, “Ortada tespit edilmiş bir vaka yok. Bazı arkadaşlarımız maske temin edilmediğini belirtiyorlar, devlet bir an önce sağlık personellerine maske temin etmeli” dedi.

"Saklandığını düşünmüyorum, aklıma dahi getirmek istiyorum"

Hastanelerde Tabip Odaları aracılığıyla bilgi sistem ağı oluşturulduğunu paylaşan Adıyaman, "Herkes yapması gerekeni şimdiye kadar yapıyor. Zaten saklamanın da bir anlamı yok. Saklandığını düşünmüyorum, aklıma dahi getirmek istemiyorum. Tespit edilirse biz kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Koronavirüs'e karşı en etkili yöntemin el yıkama olduğunu belirten Adıyaman, “Elinizi 20 saniye boyunca özellikle parmak aralarını yıkamanız gerekiyor. Maske kullanımı ikinci sıradadır" dedi.