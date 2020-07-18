TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman: Bayramda kamusal önlem şart

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Kurban Bayramı’nın kurban kesimi, bayramlaşma ve ev içi ziyaretlerin salgının hızlanmasında etkisi olacağını belirterek, kamusal önlemlerin alınmasının şart olduğunu söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Kurban Bayramı’na çok az bir süre kaldığını, Türkiye’de 1. dalganın henüz atlatılamadığını ve vaka sayıların binin altına düşse de test sayısı düştüğü için vakaların azaldığına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye’de vaka temaslılarına test yapmaktan vazgeçildiğini hatırlatarak “Test sayısını artırıp filyasyon kurallarına uysanız vaka sayıları da artacak” dedi. Dünya Sağlık Örgütünün test sayısı artırılsın uyarılarına rağmen ülkemizde azaltıldığını belirten Adıyaman “Kurban Bayramı’nın kurban kesimi, bayramlaşma ve ev içi ziyaretler nedeniyle salgının hızlanmasında etkisi olacak” dedi.

Evrensel'in haberine göre bakanlık ve Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı bu açıklamaları kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Adıyaman “Pandemiyle mücadelede önlemleri halkın üstüne yıkamazsınız” dedi. Sağlık Bakanı ‘1. dalgaya hakim olduk, salgın kontrol altında’ diyorsa yurttaşların rehavete kapılmasını engelleyemezsiniz uyarısında bulunan Adıyaman, 1. dalganın henüz atlatılmadığını, salgının hızının düşmediğini, bazı bölgelerde vakaların arttığını, yoğun bakımda yatan hasta sayısında artışın sürdüğüne vurgu yaptı. “Kurban Bayramı’nda kesinlikle kamusal tedbir alınması şart. Bu önlemleri almazsanız bayramdan iki hafta sonra vaka artışını görürsünüz. Biz bunu 1 Haziran’da yeniden açılımın sonuçları sonrası yaşadığımız vaka artışlarıyla gördük” hatırlatmasında bulunan Adıyaman, sonbaharda influenza (grip) salgını öncesi vaka sayılarını azaltmamız gerektiğini söyledi