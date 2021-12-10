TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Erbay: Yoğun bakımlar ve servisler yeniden dolmuş durumda

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Koronavirüs salgınına ilişkin olarak, "Yoğun bakımlar ve servisler yeniden dolmuş durumda. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde kapattığımız bir yoğun bakımı tekrar açtık” açıklamasını yaptı.

BirGün gazetesinden Berkay Sağol'un haberine göre, Erbay, "Birçok ülkede yeni kısıtlamalar gündemde. Bazı ülkeler aşı olmayanlara çok ciddi yaptırımlar uyguluyor. Türkiye’de ise durum tam tersi şekilde. Hiçbir tedbir açıklanmazken, salgın tamamen maske, mesafe ve hijyene indirgenmiş durumda. Var olan bazı kısıtlamalarda tamamen kaldırılmış durumda. Şimdi ise dünya genelinde yayılan Omicron varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu biliyoruz ancak daha öldürücü olup olmadığı belli değil. Denizli’de de her geçen hafta vaka sayıları artıyor. Yoğun bakımlar ve servisler yeniden dolmuş durumda. Biz Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde kapattığımız bir yoğun bakımı tekrar açtık” ifadesini kullandı.