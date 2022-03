TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya: Hekimlerin acil talepleri karşılanmalı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, “Kaybettiklerimiz sadece rakamlar değil, hepimizin sevdiği yakınları, biricik canlardır” dedi.

Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'ın sorularını yanıtlayan Yerlikaya, "Endişe etmeyin' sözü halk sağlığını önemseyerek bilimsel bilgiler doğrultusunda, salgınının gereklerine uygun tüm önlemleri alan bir Sağlık Bakanı’nın söyleyeceği söz. Siyasal iktidarın aşı dahi ciddi hiçbir kampanya yapmadığı biliniyor. Hatırlatma dozu olan nüfusu yüzde 20’nin biraz üstünde hesaplanıyor. Kontrol altına alınmayan Delta varyantının üzerine Omicron varyantı ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Yerlikaya, "Koronavirüs'ün grip benzeri olduğu ifade edildi. Bu karşılaştırma bilimsel ve gerçekçi bir karşılaştırma değil. Bilim kurulu da “endişeye mahal yok” mu diyor, çıksınlar televizyonlarda paylaşsınlar endişeye mahal bir durum olmadığını. Özellikle kırılgan gruplarda, aşısız/hatırlatıcı dozu eksik, yetersiz koruyuculuk sürecine girmiş, ileri yaşta, bağışıklığı baskılanmış hastalıkları olanlar varyanttan bağımsız olarak ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm riskiyle yüzleşmektedir. Beklenti ve dileklerimizi gerçeklerle değiştirip rehavete yol açacak çıkarımların, telafisi zor kayıp ve zorlu süreçlere neden olacağı düşünülmektedir." ifadesini kullandı.

"Sağlık çalışanlarının eylemleri devam ediyor. Taleplerinin karşılanmaması halinde, sağlık çalışanları greve gidecek, diyebilir miyiz?" sorusuna Yerlikaya şu yanıtı verdi:

"Türk Tabipleri Birliği olarak ekim ayından bu yana eylem sürecindeyiz. Çünkü ekonomik ve özlük haklarımız her geçen yıl gasp ediliyor, çalışma koşullarımız her geçen gün kötüleşiyor, çalışma ortamlarımızda şiddet, her geçen gün can yakıcı şekilde artıyor. Pandeminin tüm yükünü çeken, en çok hastalanan biz olmamıza rağmen, Covid-19 meslek hastalığı yasası çıkarılmıyor; kamuda veya özelde tükenmişlik her geçen gün artıyor; aile hekimlerine ceza yönetmeliği getiriliyor; mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde ciddi niteliksel sorunlar yaşanıyor. Sorunlarımızı “Emek Bizim, Söz Bizim” mücadele programımız kapsamında sağlık kurumlarında, alanlarda, kasım ayında İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirdiğimiz “Beyaz Yürüyüş”te ve Ankara’da “Beyaz Forum”da açığa koyduk, taleplerimizi dillendirdik.

Bu mücadelemiz sonrası Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı kameraların önünde hekim gelirlerinde düzenleme yapılacağını açıkladılar. Ardından taleplerimizi karşılamasa, eşitsiz ve yetersiz de olsa hekimlerin ücretlerinde iyileştirme getiren bir teklif bütün siyasi partilerin oylarıyla aralık ayı başında Meclis’ten geçti ancak düzenleme komisyona getirildi ve iktidar milletvekillerinin önerisi ile tamamen geri çekildi. Yapılacak zam bir yana, tasarının görüşülme şekli ve geri çekilmesine 15 Aralık’ta bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında yaptığımız G(ö)REV eylemi ile tepki verdik. O gün gücümüzü tüm Türkiye’de tüm sağlık birimlerinde gösterdik. G(Ö)REV günü bunun uyarı olduğunu ve tasarının Meclis’e bir an önce getirilmesi gerektiğini söyledik.

Sağlık emekçilerinin özlük haklarıyla ilgili yapılacak düzenlemenin ocak ayında Meclis gündemine getirileceği belirtilmesine rağmen bu konuda herhangi bir gelişme olmamış; ocak ayının sonuna gelmemize rağmen hâlâ Meclis’te gündeme alınmamıştır. Emeğimiz adeta oyalama taktiği ile alay konusu olmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz. Her gün gelen zam haberleri sonrası daha da yoksullaşıyorken oyalamalarınıza göz yummayacağız. Biliyoruz, unutturma, vazgeçirme politikası uygulanmaya çalışılıyor ama biz ki umudu bilen, direnmeyi bilen bir mesleğin mensuplarıyız, asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm sağlık kurumlarının bahçelerini yeniden beyaza boyayacağız, hekimlerin gücünü, birliğini bizi duymayan kulaklara duyuracak, görmeyen gözlere bir kez daha göstereceğiz.

Kararlılığımızı, vazgeçmeyeceğimizi, haklarımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğimizi herkes bilmelidir. Bugün haklarımız, kendimizin ve ülkemizin geleceği için ayaktayız. Tasarının Meclis’e getirilmesi ve taleplerimizin karşılanması için NÖBET’e başladık. Başlattığımız Beyaz Nöbet eylemi Meclis’in açık olduğu tüm günler devam edecek. 4 Şubat’a kadar tasarının Meclis’e getirilmesi için Beyaz Nöbet’teyiz. Tasarının gelmemesi ve taleplerimizin karşılanmaması halinde 8 Şubat Salı günü G(Ö)REV’de olacağımızı şimdiden duyuruyoruz. Bilinmelidir ki özlük haklarımızın Meclis’e getirilmesi için son, tek günlük G(ö)REV’imiz olacak. Öncelikli/acil taleplerimiz başta olmak üzere tüm haklarımızı alana kadar mücadelemiz ve G(ö)REV eylemlerimizi büyüterek devam edeceğiz.

Hekimlerin acil talepleri

TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, hekimlerin taleplerini sıralayarak bir kez daha hatırlattı:

* Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+ sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katından, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katından az olmamalıdır. Sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

* Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır.

* Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmelidir. Tüm Aile Sağlığı Merkez binaları kamu tarafından inşa edilmeli aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalıdır.

* 3 yıldan uzun süre görev yapan aile hekimi ya da aile sağlığı çalışanı tüm kamu dışı ebe, hekim ve hemşireler kamu kadrosuna alınmalıdır.

* OSGB'lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği asgari ücreti üzerinden ödenmelidir.

* Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır.

* Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere, herhangi bir maddi kayıp olmadan (nöbet ücretinin kesilmesi vs.) nöbet ertesi izin hakkı tanınmalıdır.

* Covid-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalıdır.

* Sağlıkta Şiddet Yasası acilen TTB'nin önerdiği şekilde düzenlenmeli; cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” olarak uygulamaya olanak veren sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

* Tıbbi hatalarda kurumsal sorumluluğu görmezden gelerek hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

* Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.