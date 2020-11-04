TTB: İzmir depremi gerçeği gösterdi; böyle bir afette şehir hastanesine ulaşım zor

İzmir’deki depremde enkaz altından çıkarılanların çoğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ve özel hastanelere gönderildi. Türk Tabipleri Birliği ve İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Savaş, inşaatı devam eden İzmir Şehir Hastanesi’ne ulaşımın kolay olmadığını vurgulayarak, “(Depremde) Bir kere daha görüldü ki o bölgede bulunan vatandaşlar özel ve kamu hastanelerine taşındı. Halkın semtlerindeki hastanelerin daha fonksiyonel olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Şehir hastanelerini “Şehir dışı hastane” diye tanımlayan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Ankara’daki gibi şehir içlerindeki hastanelerin kapatılarak yurttaşların sağlığa ‘hızlı bir biçimde ulaşmasının engellendiğini’ bildirdi. Doç.Dr. Ökten, “Deprem gibi afet durumlarında bunun sakıncası çok daha fazla ortaya çıkacaktır. İzmir’deki şehir hastanesi tamamlanmış ve merkezdeki hastaneler kapanmış olsaydı, panik halinde insanların hareket ettiğini düşündüğümüzde yaralıların oraya ulaşımı güç olacaktı. Bu nedenle şehir hastaneleri yeniden değerlendirilmeli” diye konuştu.

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ise depremde zarar gördüğü için kapatılma kararı alındı. İzmir’deki diğer devlet hastanelerinde de hasarlar tespit edildi ancak hastanelerin hizmet vermeye devam etmesi kararı alındı. Çamlı, mevcut hastanelerin eski olduğunu ve depreme dayanıklı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bunlarla ilgili kesin bilgileri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ayrıntılı incelemesiyle ortaya çıkacak. Şu anda ağır hasarlı olan Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi hizmet vermeyecek. Buradaki hastalar ve çalışanlar diğer hastanelere gönderildi. Diğer hastaneler açısında hizmet vermelerine engel bir durum olmadığı söylendi ancak şunu biliyoruz, İzmir’deki hastanelerin büyük çoğunluğu Deprem Yönetmeliği’ne uygun değildir. Depremlerde hasarlar, çatlaklar olabiliyor.” (ANKA)