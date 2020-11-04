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TTB: İzmir depremi gerçeği gösterdi; böyle bir afette şehir hastanesine ulaşım zor

04 Kasım 2020 00:27

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, İzmir’deki depremin şehir hastanelerinin yanlışlığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, “İzmir’deki şehir hastanesi tamamlanmış ve merkezdeki hastaneler kapanmış olsaydı, panik halinde insanların hareket ettiğini düşündüğümüzde yaralıların oraya ulaşımı güç olacaktı” dedi. Ökten, şehir hastaneleri için “Şehir dışı hastaneler” tanımlamasını da yaptı.

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