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TTB Genel Sekreteri: Okulların açılması için 1 Mart erken, yalnızca 5 milyon aşılanmış olacak

05 Şubat 2021 17:43

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye’deki aşılama sürecini değerlendirirken, “Toplumsal bağışıklığı sağlamadan açmanın bir mantığı yok. 1 Mart erken bir tarih çünkü o tarihe kadar elimizdeki verilere göre 5 milyon aşılama bile bitirememiş olacağız” dedi.

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