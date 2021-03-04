TTB Genel Sekreteri Bulut: Aşılama hızı böyle giderse, yüzde 70’lik oranın yakalanması 2 ila 4 yıl kadar sürecek

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, aşılamanın bu hızla devam etmesi durumunda, yüzde 70'lik toplum bağışıklığı oranının yakalanması için aşı mücadelesinin 2 ila 4 yıl kadar daha süreceğini söyledi.

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, “Yeni Kontrollü Normalleşme İçin Aşılama Yapılması ve Önlemlerin Alınması” başlığıyla basın toplantısı düzenledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel başkanları Selma Atabey ve Hüsnü Yıldırım katıldı. Toplantıda konuşan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, normalleşme kararının erken alındığını, kontrollü adımlar için aşılama yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bulut, “Yapılan toplam aşı sayısı bağışıklama oranını ifade etmemektedir. 9 milyon aşıyla nüfusun yüzde 10’u bağışıklanmış değildir. Ancak 2 milyon yurttaşımıza ikinci doz aşı yapılmıştır ve aşılanmanın üzerinden 2 hafta geçtikten sonra toplumun sadece yüzde 2 kadarı bağışıklanmış olacaktır. Toplumsal bağışıklığın elde edilmesi için en az yüzde 70’lik toplum nüfusunun bağışıklanması gerekir. Aşılamanın başladığı 13 Ocak 2021 tarihinden bu yana 7 hafta geçmiştir. Aşılama hızı böyle devam ederse, yüzde 70’lik oranın yakalanması için aşı mücadelesi 2-4 yıl kadar daha sürecek demektir” diye konuştu.

1 Haziran 2020’de alınan yeniden açılma kararlarına değinen Bulut, “Bu kararlar da erken alınmaktadır. Sosyal devlet ilkelerine uygun bir şekilde 14-28 gün kapanmayı uygulamamış, sonuçta resmi rakamlarla bile 3 milyona yakın yurttaşımız hasta olmuş, 30 bine yakın yurttaşımız yaşamını kaybetmiştir. Epidemiyolojik çalışmalar bu rakamların çok daha üzerinde hasta olduğunu ve fazladan ölümlerin açıklanamadığını göstermektedir” ifadelerinde bulundu.

"24-28 gün kapanma"

Bulut, “Hızla 120-150 milyon doz aşı temin ederek toplumda aşıyı yaygınlaştırmak, aşıya adil ve eşit erişim ile toplumsal bağışıklığı sağlamak, bunu yaparken de sosyal devlet ilkeleriyle yurttaşlarımıza mali yardım sağlayarak 14-28 gün bireysel hareketliliğin korunduğu toplumsal kısıtlamaların getirildiği bir kapanma uygulamasını yapılmalı” önerilerini sundu.

"Normalleşme sorunları artacak"

Ardından konuşan SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, salgında yaşanan mutasyonlara dikkati çekti. Sağlık Bakanlığı’nın bir yıldır şeffaf bilgi paylaşmadığını dile getiren Atabey, “Sağlık emekçileri bir yıldır salgınla mücadele ederken birçok sıkıntı ile karşı karşıya kaldı, normalleşme ile birlikte daha fazla sıkıntı ile karşı karşıya kalacağı biliniyor. Bu süreçte hastanelerde tedavilerde gecikti, aksadı. Sağlık çalışanlarının hiçbir sorunu çözülmedi. Koruyucu ekipmanlarda kısmi düzeltmeler yapılsa da hala sorunlar devam ediyor. Hakkımız olan ödenmiyor, hak arayışımız önünde engele olan bir sitem ile karşı karşıyayız. Biz başından beri kovid-19’un meslek hastalığı olması gerektiğini ifade ediyoruz ama bu yapılmıyor” şeklinde konuştu. (MA)

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