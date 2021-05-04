TTB Genel Sekreteri: Birtakım kodlar, algoritmalar uygulayarak istedikleri rakamları vermeye çalışıyorlar; salgını değil algıyı yönetiyorlar

Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, kapanma sürecini, Türkiye’nin aşılamadaki durumunu ve kamu sağlığı yönetimini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

Prof. Dr. Bulut, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "Vaka sayılarındaki düşüş daha da hızlandı; tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek" açıklamasını “Bu sayıların 5 bine düşmesi ellerinde, istedikleri gibi test sayılarını düşürebilirler. Daha sonra bunu 5 bin veya 5 binin altında ilan edebilirler. Turizm Bakanımızın açıklaması aynı zamanda 15 ülkeye PCR testi istenmeden Türkiye’ye girişinin serbest bırakılması, turizm mevsimi gelirken hangi kaygılarla Türkiye sağlık politikalarının idare edildiğini gösteriyor. Amaç turizme doğru ‘İnsanlar gelsin. Türkiye’ye gelir girsin’ diye. Bunu da anlamak çok mümkün bu 15 ülkeli listelere baktığınızda bir sorun görüyoruz. Dünya’daki ülkeleri şu an ikiye ayırıyorlar. Birisi bu hastalığın yok edilmesine yönelik stratejileri izleyenler, milyonda bir altında ölüm oranlı. Türkiye’de ise şu an milyonda 4.6 ölüm oranı var. Kabul edilen ülkelerin bir kısmı PCR istenmeyecek olanların milyonda 3-4’ün üstünde ölüm oranları olduğunu görüyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Prof. Dr. Bulut şöyle devam etti:

“Bu durumda hangi kriterlere göre bu turizm sezonunu açtıkları da belli değil. Rakamlara baktığınızda dün 347 yurttaşımızı kaybetmişiz. Daha iki gün önce bir meslektaşımızın ölümünde ‘doğal ölüm’ olarak işlendi halbuki Kovid tedavisi görüyordu. Entübeydi ve yoğun bakımdaydı. Bu sayıların nasıl idare edildiğini, istendiği gibi sansürlendiğini, üzerinin örtüldüğünü görüyoruz. 240 bin testi çekerler 150 bine. Rakamları da işletmezler veri işleyicilerine. Veri işleyicilerine de baskı var. Bundan da haberimiz var. Sağlık basınında bununla ilgilenen insanlara baskı uyguluyorlar. Birtakım kodlar, algoritmalar uygulayarak istedikleri rakamları istedikleri gibi vermeye çalışıyorlar. Salgını değil algıyı yönetiyorlar hala. Pandemi stratejisinde bu son derece yanlış bir yaklaşım” dedi.

TIKLAYIN - Turizm Bakanı: Vaka sayılarındaki düşüş bu hafta daha da hızlandı; tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek