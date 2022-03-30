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Sağlık

TTB’den Sağlık Bakanı’na: Görevinin tweet değil, somut adımlar atmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz!

30 Mart 2022 13:30

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarının gördüğü şiddet sonrası attığı tweeti eleştirerek,  "Görevinin tweet değil, somut adımlar atmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz!" diye seslendi. 

TTB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kırşehir'de bir yoğun bakımın basılıp sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığı gün; Sağlık Bakanı "Bu nasıl insanlık?" diye tweet attı, TTB'nin Meclis'e sunduğu öneriler ise reddedildi. Bakana görevinin tweet değil, somut adımlar atmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz!" ifadesi kullanıldı. 

 

Sağlık BakanıFahrettin KocaTTB
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