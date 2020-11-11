TTB'den "ışık açıp kapama" eylemi için çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), artan sağlık çalışanları ölümleri ve Koronavirüs'ün meslek hastalığı sayılması talebine dikkat çekmek için bugünden itibaren 5 gün "ışık açama kapama" eylemi yapacak.

“Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor” adlı çağrıda 11 Kasım-15 Kasım tarihleri arasında her akşam 21.00’da 1 dakika boyunca ışıkları açıp kapama eylemine destek istendi.

TTB’nin yaptığı paylaşım şöyle:

“Hükümetin salgına karşı etkili bir mücadele yürütmemesi nedeniyle sağlık çalışanları olarak tükendik! ‘Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor’. Bu gidişata DUR demek için 11-15 Kasım tarihleri arasında her akşam saat 21:00de 1 dakika boyunca ışıklarımızı açıp kapatıyoruz.”

Paylaşımda yer alan videoda ise şu cümleler yer aldı:

“Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor. Salgın tüm yıkıcı etkisi ile devam ediyor. Her gün bir meslektaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybediyoruz. Tükenmeden, ölmeden, emeğimizin hakkını alarak çalışabileceğimiz bir sağlık ortamı için 11 Kasım-15 Kasım tarihleri arasında her akşam 21.00’da ışıklarımızı açıp kapatıyoruz. COVID-19 meslek hastalığı kabul edilsin. #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz”