TTB'den "Çocuklarda Covid-19: Neden aşı yapılmalı" raporu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Çocuklarda Covid-19: Neden Aşı Yapılmalı" isimli bir rapor hazırladı. Raporda, "Çocuklara aşı uygulanmasının, virüs yayılımını azaltabileceği, virüs ile enfekte olduğunda çocukta ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı, ailedeki diğer bireyleri ve arkadaşları için koruyucu olacağı" belirtildi.

TTB'nin resmi internet sitesinden yayınlanan raporda, Covid-19'un çocukları da tehdit eder bir hale geldiği belirtilirken "Mart 2021’de, 12-15 yaşları arasındaki 2 bin 260 ABD'li çocukla yapılan bir araştırmada, aşının Covid-19'u önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirilmiştir" denildi.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

"Covid-19'un çocuklarda hafif atlatıldığı ve ölüme neden olmadığı bilgisi geçerliliğini yitirdi"

"Aşı karşıtlarının ve ebeveynlerin kafasında yer etmiş doğru bilinen yanlışlara bakacak olursak; Covid-19’un sanılanın aksine çocuklarda hafif atlatıldığı ve ölüme neden olmadığı bilgisi günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Çocuk ve ergenlerde Covid-19 sonrası 4 haftadan uzun süre yorgunluk, uykusuzluk, burun akıntısı, kas ağrısı, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, egzersiz intoleransı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomların devam edebildiğini ve hayat kalitesini ve okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini gösteren veriler bulunmaktadır. Covid-19 sonrası uzamış enfeksiyon belirtilerinden daha tehlikeli ve günümüzde daha iyi bilinen, çocukları tehdit eden bir diğer durum olan MIS-C, 21 yaşından küçük kişilerde akut SARS-CoV-2 enfeksiyonundan 2-6 hafta sonra ortaya çıkmakta, çok çeşitli belirtilere ve komplikasyonlara neden olmaktadır. MIS-C, son derece tehlikeli bir klinik durum olup, hastaların yüzde 60-70’inde yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıkaran ve maalesef yüzde 1-2’sinde ölümle sonuçlanan yeni tanımlanmış bir post-enfeksiyöz klinik tablodur. Covid-19 enfeksiyonunun yanı sıra post-enfeksiyöz durumlar için de aşı ile korunabilmek 12 yaş üstü çocuklar için önemli bir olanak olarak düşünülmeli, ayrıca yapılan son çalışmalar sonucunda 5-12 yaş grubunda etkililik ve güvenlik verisi de izlenmelidir.

"Aşılama konusunda kaydedilen ilerleme sayesinde bugüne dek milyonlarca yetişkine aşı yapılması ve bu sayede bu kişiler için ağır seyreden Covid-19 hastalığına karşı korunma sağlanması, hastalığın ergen grubundaki sıklığını artırırken aşı yapılacak yaş grubunda değişiklik yapılmasını da zorunlu hale getirmiştir.

"Çocuklarda yapılan bir araştırmada, aşının Covid-19'u önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirildi"

"Çocukların şikâyetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabilmesi nedeniyle çocuklara aşı uygulanmasının, virüs yayılımını azaltabileceği, virüs ile enfekte olduğunda çocukta ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı, ailedeki diğer bireyleri ve arkadaşları için koruyucu olacağı yönündedir. Bu kapsamda Mart 2021’de, 12-15 yaşları arasındaki 2 bin 260 ABD'li çocukla yapılan bir araştırmada, aşının Covid-19'u önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirilmiştir. Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), Covid-19 aşılarının 12 yaş üzerindeki çocuklarda uygulanmasının Covid-19’dan korunmada etkili ve güvenli olduğunu bildirmiştir. Araştırma ayrıca, gençlerin aşılama sonrası yetişkinlere göre daha yüksek antikor seviyeleri geliştirdiğini de ortaya koymuştur.

"12 yaş ve üzeri çocuklar için onaylanmış olan tek aşı, halen Pfizer/BioNTech aşısıdır. 10 Mayıs 2021'de Amerika Gıda ve İlaç Ajansı, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı için uygulama yaşını 12-15 yaş arasını içerecek şekilde genişletti ve bunun ardından Mayıs 2021 itibariyle CDC, 12 yaş üstü çocuklarda aşıyı önerdi.

"Çocuklarda aşıya bağlı 1-3 gün süren yan etkiler izlenebilir"

"Çocuklarda, erişkinlerde olduğu gibi aşıya bağlı 1-3 gün süren yan etkiler izlenebilir; bu yan etkiler aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, döküntü, kas ağrısı, eklem ağrısı, ateş olarak sıralanabilir. Bu yan etkiler, aşı yerinde ağrı dışında, aşının ikinci dozundan sonra daha sık bildirilmiştir. Erişkinlerde olduğu gibi, aşı yapıldıktan sonra 15-30 dakika boyunca alerjik reaksiyon gelişme riski açısından çocukların izlenmesi uygun olacaktır."