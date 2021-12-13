TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı: Tek günlük bir uyarıda bulunuyoruz, adaletli bir ücret talep ediyoruz

Nilüfer GÜLBAŞ



15 Aralık’ta tek günlük grev kararı alan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Tek günlük bir uyarıda bulunuyoruz. Bizim için aslolan emeklilik ve adaletli bir ücret politikasıdır. Geri alınan teklif bizim için yetersiz ve eşitsizdir. Adaletli bir ücret politikası talep ediyoruz" dedi. Taleplerinin tüm sağlık çalışanları için olduğunu söyleyen ve geri çekilen ücret zammı teklifinin sağlık çalışanlarını kapsamadığına dikkati çeken Fincancı, "Siyasi otorite sağlık çalışanları arasına bilinçli olarak ayrım sokmak istemiş olabilir" diye konuştu.



T24’e konuşan Fincancı, şunları kaydetti: "Biz bugüne kadar tüm sağlık çalışanları için insanca bir ücret talep ettik ve temel çalışma ücretlerinin artması gerektiğini belirttik. Çalışma rejimindeki eşitsizliklerin giderilmesi ve yasayla koruma altına alınması gerektiğini söyledik.



Torba yasa kapsamında hekimler için öngörülen maaş zammı teklifi, daha sonra geri çekildi. Sağlık Bakanlığının mevcut politikası, hekimler ve sağlık personeli arasında ayrımcılığa neden oluyor. Bakanlık, bu politikadan vazgeçmeli.



Ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sağlık çalışanları olarak özellikle pandemi döneminde yükümüz çok fazla arttı. Elimizden kayıp giden tüm insanları sırtımızda ve yüreğimizde taşıyoruz. Şu anda tüm sağlık çalışanları tamamen belirsizlikle karşı karşıya kaldı."

"Adaletli bir düzenleme bekliyoruz"

Son dönemde yurtdışına giden ve istifa eden hekimlerin sayısının arttığını belirten Fincancı, adaletsiz ücret politikasının bu kararlar üzerinde etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Geri çekilen teklif sadece Emekli Sandığı’na mensup hekimleri kapsıyordu. Oysa ki emekliliğe dayalı sosyal güvence üçe bölündü. Teklif zaten aile hekimlerini ve özel hastanelerde çalışan hekimleri kapsamıyordu. Bizim için aslolan emeklilik ve adaletli bir ücret politikasıdır.



Geri alınan tasarı bizim için yetersiz ve eşitsizdir. Çalışma şartlarının ağırlığı ve sağlık çalışanları için uygulanan çalışma politikaların adaletsizliği karşısında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının koşullarının adaletli bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görülmediği yerde adalet olamaz. Derin bir yoksullukla mücadele dönemi yaşıyoruz. Hekim örgütü olarak herkesi dayanışmaya ve sağlık çalışanlarının haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."