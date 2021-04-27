TTB Başkanı Fincancıdan tam kapanma değerlendirmesi: Turizmi amaçlayan bir yaklaşım sergilenmiş durumda

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 salgınına karşı hükümetin 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, söz konusu kararın, turizmin açılması için atılan bir adım olduğunu ifade etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, vaka sayılarının ciddi boyutlara ulaştığı, haftalık ölüm sayılarının ise 2 binlere ulaştığı bir dönem yaşandığını söyledi. Tam kapanma adımlarının halk sağlığını korumaya amaçlı olmadığını söyleyen Fincancı “Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, turizmi amaçlayan bir yaklaşım sergilenmiş durumda. Halk sağlığının öncelenmediği her durumda sağlık politikası çökecek düzeye ulaşıyor. Birinci basamaktan yoksun hastanede karşılanan bir salgınla geldiğimiz aşama ortada” diye konuştu.

“Kamu hizmet kurum ve kuruluşları ihtiyaç dahilinde hizmete açılmalıdır”

TTB Etik Kurul Bakanı Feride Aksu Tanık da konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği gibi çok riskli gruplarda sık sık test yapılarak aktif sayıların tespit edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Tanı bulunan fakat hastaneye yatması gerekmeyen kişilerin, izolasyona girmesi için uygun koşullarda bakımının sağlanması gerektiğini söyleyen Tanık, “Yurtlar, misafirhaneler, oteller gibi kamu hizmet kurum ve kuruluşları ihtiyaç dahilinde hizmete açılmalıdır. Bu koşullar sağlanmayan kişiler evde olan aile bireylerine kaçınılmaz olarak hastalığı yayacaklardır” diye konuştu.

“Dezavantajlı kesimi korumuyor”

Toplumsal hareketliliğin sınırlanmasının salgınla mücadelede uygulanan yöntemlerden biri olduğunu dile getiren Tanık, “Biz hekimler olarak bu uygulamaya tam kapanma demiyoruz. Tam kapanma toplumun en dezavantajlı kesimlerini korumuyor. Hastalığın bulaşılması kapalı alanlarda bir arada geçirilen süre ile yakından ilişkilidir. Evlerde fiziksel mesafenin korunması, maske takılması olanaklı değildir. Salgınla mücadele önlemlerinin kamusal bir bakış açısıyla sorumlulukla yerine getirilmediği koşullarda gerçekleştirilen tam kapanma evleri hastalık bulaşıcılığının merkezi haline getirecektir” ifadelerini kullandı.

“En fazla kapalı ortamlarda bulaşıyor”

Tanık, Covid-19’un en fazla kapalı ortamlarda bulaştığı göz önünde bulundurulmadan uygulanan yasakların etkili ve hakkaniyetli olmadığını da ifade etti. Tanık, “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi’nin verileri göre pandeminin Türkiye’deki seyrinde emekçilerin ağırlıklı olarak hastalığa yakalandıkları ve yaşamlarını yitirdikleri görülmektedir. Sağlık, ticaret, büro emekçileri, güvenlik görevlileri, toplu taşımalar ve fabrikalar hastalığın en çok bulunduğu mekanlardır. Bu ölümler engellenebilir ve kabul edilemez ölümlerdir” dedi.

Talepler sıralandı

Tanık, bunlardan hareketle TTB olarak çalışma yaşamına dair taleplerini şu şekilde sıraladı: