TTB Başkanı Adıyaman ile Bakan Koca bir araya gelecek

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile COVID-19 salgınını ve doktorlar ile sağlık çalışanlarının sorunlarını konuşmak üzere bir araya gelecek.

TTB'den yapılan açıklamada, toplantının Perşembe günü 18.30'da gerçekleşeceği belirtildi.

TIKLAYIN - TTB'den Bakan Koca’ya iş birliği çağrısı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yaklaşık bir hafta önce Covid-19 pandemisinde hekim ölümleri ile ilgili bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunmuş ve randevu talep etmişti. Açıklamada, "Hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sırada yer almaktadır" denilmişti.