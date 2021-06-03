TTB: Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ek ödeme yapılmamasını kabul etmiyoruz

Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, 1 Nisan da yayınlanan kararname ile Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının ek ödemede kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterdi ve ek ödeme çağrısında bulundu.

Aile Hekimleri ve tüm birinci basamak sağlık çalışanlarının emeğini, çabalarını hiçe sayan, adaletsiz ve eşitsiz ek ödeme kararlarını kabul etmediğini duyuran TTB Aile Hekimliği Kolu bir basın açıklaması yaparak “Aile Hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının yükü çok ama destek yok!” dedi.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, açıklamada, ASM sağlık çalışanlarının, pandeminin 15 aylık sürecinde sadece 3 ay için Koronavirüs hasta ve temaslı izlem şartına bağlı olarak, yetersiz, eksik, eşitsiz, adaletsiz bir ek ödeme aldıkları hatırlatılarak, “Uzun zamandır çalışıyoruz, çalışmaktan gocunmuyoruz. Ama Sağlık Bakanlığından destek beklerken Sağlık Bakanlığı 2021 yılında Aile hekimlerinden yüzde 20 zamlı kira bedeli alıp, cari gider kaleminde ancak yüzde 7 artış yaparak, koruyucu malzemelerini alan hekimleri zor durumda bırakmıştır” denildi.

15 milyon Koronavirüs hastası izlendi

Salgın sürecinde birçok sağlık kurum çalışanına esnek çalışma hakkı tanınırken ASM'lerde sağlık çalışanlarının olağanüstü çabalarla çalıştığını, 15 milyon Koronavirüs hastası izlendiğini buna rağmen mesai denetimi ve ceza uygulamalarına hedef oldukları hatırlatılarak “28 milyona yakın Covid-19 aşısının ağırlıklı bölümünü yetersiz binalarda, eksik sağlık çalışanıyla, yetersiz koruyucu ekipman ve malzemeye rağmen ASM’ler de birinci basmak sağlık çalışanları tarafından yapıldı. 7 Aile Hekiminden biri Covid-19 geçirdi. ASM sağlık çalışanı, hastalıkla uğraşırken diğer yandan hastalanıp işe gidemediği için maaşı kesildi” ifadeleri kullanıldı.

Ek ödeme talep edildi

Sağlık Bakanlığı'nın ASM'lerde ki sağlık çalışanlarına eşit yaklaşması gerektiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Pandemi döneminde yoğun çaba içinde olan Aile Hekimleri ve diğer ASM sağlık çalışanlarına pandemi çalışmaları nedeniyle ek ödemenin yapılmamasını kabul etmiyoruz.

Ek ödemelerin, başta birinci basamak sağlık çalışanları ve tüm sağlık çalışanları arasında, adaletsizliğe, eşitsizliğe yol açmadan, hiç bir şart koşulmadan, emeklerinin ve çabalarının karşılığı olarak yeterli miktarda verilmesini talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hakkı için mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz."