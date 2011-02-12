TT Arena'daki güvenlik eksikliği tedirgin ediyor

T24 - 10 yaşındaki Batuhan’ın hastanelik olduğu Eskişehir maçında bir polis de parmak büyüklüğündeki vidanın isabet etmesiyle yaralandı. İncelemelerde birçok güvenlik zaafiyeti belirlendi. Süren inşaat da cephanelik görevi görüyor!

Kısa bir süre önce hizmete giren Seyrantepe’deki Türk Telekom Arena’da güvenlik açığı polisi tedirgin ediyor. Seyirciler önündeki cam korkuluklar ve konuk takım taraftarına ayrılan koltukların ev sahibi seyircilerin hemen üzerindeki balkonda olması tehlike saçıyor.

Polisin endişesi, Eskişehirspor maçında kendisini göstermiş, konuk takım tribününden atılan şişe alt katta oturan 10 yaşındaki Batuhan Sağır’ı hastanelik etmişti. Aynı bölgeden Galatasaray parmak büyüklüğünde vidalar atıldığı, bunlardan birinin isabet ettiği bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı öğrenildi. Arena’da polisin en büyük korkusu, cam korkulukların kırılması halinde ölümcül silaha dönüşme tehlikesi...

Estetik görüntü sağlayan ancak olası bir olayda taraftarların kesici alet olarak kullanma ihtimali bulunan cam korkuluklar yerine saydam plastik konulması, konuk taraftarlara ayrılan bölümün en az 4 metre yüksekliğinde tel örgülerle çevrilmesi önerisinde bulunuldu. Emniyet, stat içi ve çevresindeki bazı bölümlerde inşaatın devam etmesinin montaj amaçlı vidaların saldırı amaçlı kullanılma riskini doğurduğuna dikkat çekiyor. Seyirci koltuklarını tribüne montajlayan vidaların da kolayca sökülebildiğine, fiziksel şartlar nedeniyle fanatiklerin yabancı madde bulmakta sıkıntı çekmediğine işaret ediyor.



