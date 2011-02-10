-TT ARENADA İSİM BİLMECESİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin açıklamasında, ''Türk spor camiasının tamamının saygı ve sevgiyle andığı rahmetli Ali Sami Yen'e ve onun ismine Türk Telekom'un bir itirazının olması mümkün değildir'' denildi. Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin ''sporun en büyük taraftarı'' olarak farklı spor dallarında kulüpleri desteklediği, sponsorluklar ve altyapı yatırımları ile sporun birçok alanında tüm taraftarlar için değer yaratma hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi. Bu çerçevede, Türkiye spor tarihinde ''bir ilk''e imza atılarak, Galatasaray'dan gelen teklif kabul edilip Seyrantepe'deki yeni stadın isim hakkı sponsorluğu anlaşması kapsamında stadyumun oynanacak ilk resmi maçtan itibaren, 10 futbol sezonu boyunca ''Türk Telekom Arena'' olarak anılmasında anlaşıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar ifade edildi: ''Bu anlaşmaya bizimle birlikte imza atan ortaklarımızdan sözleşmede anlaşılan şartlara aykırı sözler duymak bizleri son derece üzmüştür. Sadece Galatasaray camiasının değil Türk spor camiasının tamamının saygı ve sevgiyle andığı rahmetli Ali Sami Yen'e ve onun ismine Türk Telekom'un bir itirazının olması mümkün değildir. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren, grup şirketleri ile birlikte 34 binden fazla çalışanı ve Türkiye'nin en değerli markası olan Türk Telekom, henüz boş bir arazi konumundayken ve inşaatı bile başlamamışken bu stadyumun isim hakkı sözleşmesine imza atmıştır. Yaşananlar bu sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesi için atılan adımlardan ve sözleşmeden kaynaklanan hakların korunması için yapılan çalışmalardan ibarettir. Karşılıklı iyi niyet ve güven çerçevesinde bir uzlaşmaya varılacağına inancımız tamdır. Türk Telekom, Türk sporuna gelecekte de destek vermeye, bu alanda üstlendiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir.'' -BİLEN'DEN POLAT'A BELGELERİ AÇIKLA ÇAĞRISI- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve eski yönetici Mehmet Bilen, kulüp başkanı Adnan Polat'ın dünkü Divan Kurulu Toplantısı'nda Galatasaray'ı kimseye arpalık olarak kullandırmayacağını ve ortaya belgeler koyacağını söylemesine tepki göstererek, söz konusu belgeleri beklediklerini ifade etti. Mehmet Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu belgeleri çok merak ettiklerini belirterek, ''Sayın Polat, 'Galatasaray'ı kimseye arpalık olarak kullandırmam, artık belgelerle konuşacağım' dedi. Lütfen bu belgeler açıklansın. Galatasaray'ı kimler arpalık olarak kullanmış öğrenelim'' diye konuştu. Galatasaray'ı arpalık olarak kullananlardan bir kısmını kendilerinin yakaladığını kaydeden Bilen, ''Borç, otel adisyonlarını fatura gibi doldurduktan sonra, seyahat gider dosyasının arasına koyup, kulüpten haksız para çekenleri belgelerle açıkladık. Divan'a sevk ettik. Bu kişiler süre aşımı nedeniyle ceza almaktan kurtuldular. Şimdi bu kişilere Sayın Polat, maaş bağlayıp makam verdi. Geçmişi vukuatlarla dolu bir kişiyi maaşlı sportif direktör yapan başkanın, bu konuda açıklayabileceği bir belge olduğuna inanamıyorum. Biz açıkladık, sayın Polat da elindeki bu belgeleri bir açıklasın görelim bakalım. Gelecek Divan Kurulu Toplantısı'nda esas belgeleri biz açıklayacağız'' ifadelerini kullandı.