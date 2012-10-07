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Spor

TT Arena'da Galatasaray'a son dakika depremi

Evinde Eskişehirspor'u ağırlayan Galatasaray, 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 89. dakikada gelen gole engel olamayınca 1 puanla yetindi

07 Ekim 2012 00:20

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 59. dakikada Burak Yılmaz kaydederken, Eskişehirspor'un golünü 89. dakikada Erkan Zengin attı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü 59. dakikada Burak Yılmaz kaydederken, Eskişehirspor'un golünü 89. dakikada Erkan Zengin attı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahasının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Boffin tokatlayarak kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası dışından Eboue'nin yaptığı sert vuruşta, top üstten auta çıktı.
39. dakikada Tello'nun pasıyla ceza sahasına giren Necati Ateş'in çıkardığı topa, ceza sahası çizgisi üzerinde yine Tello'nun yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
43. dakikada sağdan Akaminko'nun ortasında, ceza sahası içinde Necati Ateş'in kafa vuruşu sonrası top kaleci Muslera'da kaldı.

45. dakikada Eboue'nin sağdan kullandığı uzun taç atışında, ceza sahası içinde Melo ilk şut denemesinde topu ıskalarken, bu oyuncunun yerde yatarken vuruşunda ise meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sağdan Hamit Altıntop'un yaptığı ortada, arka direkte Emre Çolak iyi yükselmesine karşın savunmanın da müdahalesiyle kötü bir kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

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