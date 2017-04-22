T24 LogoT24 Logo
Spor

TT Arena, Galatasaray'a uğurlu gelmiyor

Galatasaray, TT Arena’daki son derbi galibiyetini 700 gün önce Beşiktaş’ı 2-0 yenerek aldı

22 Nisan 2017 23:07

Galatasaray'ın son zamanlarda derbi maçlardaki performansı taraftarını üzüyor. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da uzun zamandır derbi kazanamıyor. Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi yenip, taraftarlarını sevindirmek istiyor. Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde en son galibiyeti 24 Mart 2015'te oynanan maçta aldı. Siyah-beyazlılar ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılıp, o sezon sonunda 4. yıldızı kazanmıştı. Bu maçtan sonra 1 kez Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş ile mücadele eden Galatasaray, siyah-beyazlılara iki maçta da mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ile de berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2014-2015

Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

20115-2016 Spor Toto Süper Lig

Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1

2016-2017 Spor Toto Süper Lig

Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1

 

ETİKETLER

Galatasaraytt arenabeşiktaşfenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24