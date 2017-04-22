TT Arena, Galatasaray'a uğurlu gelmiyor

Galatasaray'ın son zamanlarda derbi maçlardaki performansı taraftarını üzüyor. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da uzun zamandır derbi kazanamıyor. Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi yenip, taraftarlarını sevindirmek istiyor. Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde en son galibiyeti 24 Mart 2015'te oynanan maçta aldı. Siyah-beyazlılar ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılıp, o sezon sonunda 4. yıldızı kazanmıştı. Bu maçtan sonra 1 kez Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş ile mücadele eden Galatasaray, siyah-beyazlılara iki maçta da mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ile de berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2014-2015

Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

20115-2016 Spor Toto Süper Lig

Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1

2016-2017 Spor Toto Süper Lig

Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1