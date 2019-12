TT Arena, Aslan'a zindan oldu!

T24 - Başbakan Erdoğan tarafından 3 ay önce açılan Türk Telekom Arena Stadı için GSGM tarafından hazırlanan ek sözleşmede; her sene amatör branşlara yaklaşık 1.5 milyon TL katkı, İl Müdürlüğü'ne 300 protokol koltuğu, 2 adet VIP salonu, 100 araçlık ücretsiz kapalı otopark, 25 milyon TL'ye çıkması beklenen kapanan çatının yapılmaması halinde yarı ücretinin ödenmesi isteniyor



Devlete 191 milyon TL'ye mal olan Türk Telekom Arena Stadı'nın, Galatasaray'a devri konusunun tam bir çıkmaza girdiği ortaya çıktı. CemaL Ersen'in Milliyet gazetesinde yer alan haberi şöyle:







15 Ocak'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı olaylı açılış töreninin üzerinden 3 ay geçmesine karşın devir işlemleriyle ilgili en ufak bir mesafe alınamazken, Galatasaray'ın, genel müdürlükçe hazırlanan "ek sözleşme" hükümlerinin özellikle mali konularını içeren bölümlerine karşı çıktığı öğrenildi.



Stadın 49 yıllığına Galatasaray'a devrini öngören sözleşmeye göre "Amatör sporlara katkı" amacıyla her yıl belli bir paranın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ödenmesi hükmünü "Başbakan bize stadın ücretsiz verileceğini söyledi" gerekçesiyle kabul etmeyen sarı-kırmızılı yönetimin, üç kez biraraya geldiği teşkilat yetkililerini ikna edemediği bildirildi.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bürokratları, Arena Stadı'nın, Galatasaray'a ücretsiz olarak tahsis edilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtilirken, böyle bir işlem yapılması halinde aralarında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da bulunduğu diğer kulüplerin benzer isteklerde bulunabileceğini kaydettiler.



LOCA KRİZİ

17 maddelik sözleşmede sadece mali konularda değil, Genel Müdürlüğün diğer talepleri üzerinde de uzlaşılamadığı belirlendi.



Galatasaray yönetiminin, "kulübün yükümlülükleri" başlıklı 8. maddede yer alan hükümleri ağır bulduğu, özellikle 300 adet protokol koltuğu, 2 adet VIP salonu, protokol için 100 araçlık kapalı otopark alanının ücretsiz olarak İl Müdürlüğü'nün kullanımına bırakılması gibi şartları kabul edilemez diye nitelediği vurgulandı.





ÇATI ŞARTI



Sarı-kırmızılı kulübün karşı çıktığı bir diğer maddenin ise 9 Ağustos 2010 tarihinde taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 5. maddesinde yer alan açılır-kapanır çatı sistemiyle ilgili olduğu ifade edildi. Ek sözleşme, çatı sisteminin belirtilen sürede yapılmaması durumunda inşaat masrafının yarısı kadar bir bedelin ceza olarak ödenmesi koşulunu getirirken, 25 milyon TL’yi bulan yüksek maliyet gerekçesiyle Galatasaray'ın bu hüküme sıcak bakmadığı vurgulandı.





Yeni yönetimin başı ağrıyacak



Başkan Adnan Polat'ın seçim kararı almasından sonra halen rafa kaldırılmış durumdaki sözleşmeyi imzalamak sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetimine kalacak.



Seçilecek başkan ve yönetiminin Polat tarafından kabul edilmeyen hükümler üzerinde uzlaşma araması ve yeni sezon başlamadan önce sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağlaması gerekecek. Aksi takdirde yaklaşık 3 aydır tek kuruş para ödemeden Galatasaray maçlarına tahsis edilen Arena'nın işletmesi, GSGM'ye geçecek ve Cim-Bom statsız kalacak.





İşte o sözleşme



- Kulüp, Genel Müdürlüğün yazılı talebi üzerine spor kompleksini özerk ve genel müdürlüğe bağlı federasyonların faaliyetlerine bedelsiz olarak tahsis edecek.

- Kompleksin her türlü işletmesi kulüp tarafından yapılacak, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile masrafları kulüpçe karşılanacak.

- Spor kompleksi milli bayramlarda, 23 Nisan Çocuk ve Ulusal Egemenlik Bayramı, 19 Mayıs, Cumhuriyet Bayramı ile İstanbul'un kurtuluşu ve fethi günlerinde, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın faaliyetlerinde ücretsiz olarak tahsis edilecek.

- Kulüp devlet protokolünde kullanılmak üzere sözleşme tarihinden itibaren batı tribününde 300 adet protokol koltuğu ile alt ve üst katta bulunan mevcut 2 adet VIP salonunu, İl Müdürlüğü'nün kullanımına bırakacaktır. Üst kat VIP salonunda protokole verilecek yemek ve ikram kulüpçe karşılanacak. Protokole batı tribününde 300 adet koltuk ayrılacak ve bu koltukların localar ile bütünlüğü sağlanacak. Protokol için 100 araçlık kapalı otopark alanı bedelsiz olanak İl Müdürlüğü'nün kullanımına bırakılacak.

- Spor kompleksinin iç ve dış pano reklamlarından elde edilen gelirin yüzde 10'u her sezon bitiminde İl Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

- Kulüp amatör spora katkı olarak yıllık ... (yaklaşık 1.5 milyon TL'yi) her yıl ocak ayı içinde İl Müdürlüğü hesabına yatıracak. Takip eden yıllarda bu miktar ÜFE oranında artırılacak. Gecikme halinde yasal faiz işletilecek.

- Futbol Federasyonu tarafından spor kompleksinde oynanmasına karar verilen milli müsabakalarda zorunlu işletme gideri hariç hiçbir bedel talep edilemeyecek.

- Kulüp sözleşmede yer alan taahütlere uymadığı takdirde aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilecek. Yine giderilmemesi durumunda genel müdürlük sözleşmeyi fesih edecek. Fesih tarihinden itibaren 15 gün içinde stat Genel Müdürlüğe devredilecek.





Toplam maliyeti 191.5 milyon TL



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türk Telekom Arena'nın maliyetiyle ilgili tartışmalara, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın soruları üzerine TBMM'ye gönderdiği yazıyla son noktayı koymuştu. Ali Sami Yen Stadı arazisinin 1 milyar 25 milyon TL’ye satıldığını, 475 milyon TL’nin idareye kaldığını açıklayan Çiçek, Türk Telekom Arena’nın 191.5 milyon TL’ye yapıldığını bildirmişti. Arena'nın resmi açılışı, Galatasaray'ın, 15 Ocak'ta Ajax'la oynadığı dostluk maçıyla yapıldı. Varyap-Uzunlar ortaklığı tarafından inşaa edilen 52 bin taraftar kapasiteli Türk Telekom Arena, Avrupa'nın en modern futbol statlarından biri olarak gösteriliyor.