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Spor

TSYD'de Adana Şubesi'nden 'futbol eğitim semineri'

ADANA(DHA)- TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği eğitim semineri Merkez Parkı içerisinde bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Nihat Geven Tesisleri'nde yapıldı

15 Eylül 2017 14:49

ADANA(DHA)- TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi\'nin geleneksel olarak düzenlediği eğitim semineri Merkez Parkı içerisinde bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Nihat Geven Tesisleri\'nde yapıldı.
Şehitler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından yapılan seminerde Futbol Federasyonu Eğitim Sorumluları\'ndan Mustafa Kürşat Uçar konuşmacı olarak futbol oyun kuralları, değişiklikleri ile FIFA ve MHK\'nın talimatlarıyla ilgili bilgiler verdi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan TSYD Adana Şubesi Başkanı Adnan Poyraz, \"TSYD Adana Şubesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda Futbol Federasyonu ile iletişim kurarak, meslektaşlarımızı değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirmek istedik. Seminere katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.
SEMİNER VERİMLİ GEÇTİ
Futbol Federasyonu Hakem eğitmeni ve gözlemcisi Mustafa Kurşat Uçar\'ın yönettiği seminerde futbolda değişen kuralları ile FIFA ve MHK\'nın talimatları konusunda spor medyasını bilgilendirdi. Uçar “TSYD Adana Şubesi\'nin bu etkinliğine katılmak beni mutlu etti. Çünkü gazeteci arkadaşlarımızın doğruları bilerek yazılarını kaleme alması kadar güzel bir şey yok. Futbol kulüplerinin dahi yapmadığı bu tür seminerleri ya da toplantıları TSYD Adana Şubesi\'nin gerçekleştirmesi son derece anlamlı. TSYD\'yi bu nedenle kutluyorum\" dedi.
Uçar\'ın slayt gösterisi eşliğinde yaptığı sunum, gazetecilerin soruları eşliğinde tamamlandı. TSYD Adana Şube Başkanı Adnan Poyraz katkılarından dolayı seminerde sunumu gerçekleştiren hakem eğitmeni ve gözlemcisi Mustafa Kürşat Uçar\'a teşekkür plaketi verdi.

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