-TSYD KUPASI YARIŞI'NI ADNAN ONUR ''KENNEDY'' İSİMLİ ATLA KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Binicilik Federasyonunun düzenlediği 2010 yılı Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası (TSYD) Yarışı'nı Adnan Onur ''Kennedy'' isimli atla kazandı. Maslak'taki İstanbul Atlıspor Kulübü Binicilik Tesisleri'nde yapılan, engel yüksekliği 120 santimetre olan yarışta, baraj parkurunu 0 ceza puanıyla 42.26 saniyede tamamlayan Adnan Onur ''Kennedy'' isimli atla birinci oldu. Onur'un ardından ''Matcho'' isimli atıyla parkuru 43.76 saniyede 0 ceza puanıyla tamamlayan Buse Şamlı ikinci, ''Quinquela'' isimle atıyla parkuru 0 ceza puanıyla 44.51 saniyede bitiren Ece Kitiş de üçüncü oldu. Yarışın ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödüllerini TSYD Başkanı Esat Yılmaer verdi.