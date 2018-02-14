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Spor

TSYD İzmir'de ödül günü

İZMİR, (DHA) Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 6'ncı TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri ve 3'üncü Spor Gazeteciliği Yarışması'nın ödül töreni yarın yapılacak

14 Şubat 2018 16:45

İZMİR, (DHA)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi\'nin düzenlediği 6\'ncı TSYD Ege\'de Yılın Spor Ödülleri ve 3\'üncü Spor Gazeteciliği Yarışması\'nın ödül töreni yarın yapılacak. 
Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu\'ndaki tören saat 18.30\'da başlayacak. TSYD, ödül töreni öncesinde aynı salonda İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve Yaşar Üniversitesi\'nin desteğiyle İzmir Spor Tarihi Sempozyumu\'nu düzenleyecek. Saat 09.30\'da başlayacak sempozyumda Türkiye\'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler, İzmir\'in köklü spor tarihine ilişkin bilimsel çalışmalarının sunumlarını gerçekleştirecek. Toplam 9 oturumdan oluşan halka açık sempozyuma 16 farklı üniversiteden 44 araştırmacı, 35 bildiri ile katılacak.
 

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