T24 LogoT24 Logo
Spor

TSYD Bursa Şubesi Yüzme Teşvik Yarışları'nın heyecanı yaşanıyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TSYD Bursa Şubesi’nin düzenlediği yüzme yarışlarında minikler sergiledikleri eforla alkış topladı

30 Eylül 2017 15:04

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TSYD Bursa Şubesi’nin düzenlediği yüzme yarışlarında minikler sergiledikleri eforla alkış topladı. Organizasyona Bursa ve çevresinden 13 kulüpten 233 yüzücü katıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi’nin organize ettiği Yüzme Teşvik Yarışları, Bursa\'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Atıcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Bursa ve çevre illerden; Bursa Atlas, Bursa Egemen Gençlik, Bursa Kolejliler, Bursa Olimpik Sporlar, Bursa Yıldız Kulaçlar, Nilüfer Belediyespor, Osmangazi Belediyespor, Yalova Altın Kulaçlar, Yalova Gençlik Hizmetleri, Özel Çakır Okulları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bosch ve Başaran Züccaciye olmak üzere 13 spor kulübünün katıldığı yarışlarda toplamda 233 yüzücü kulaç atıyor.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

2008 ve 2009 doğumlu minik yüzücülerin boy gösterdiği organizasyonda erkeklerde 118 ve kızlarda ise 115 sporcu madalya için ter döktü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, aileler de tribünde çocuklarını yalnız bırakmadı. Organizasyona 31 sporcu ile katılan Bursa Olimpik Sporlar Spor Kulübü, burada en fazla sporcu ile temsil edilen kulüp oldu. Sabah seansının ardından, öğle seansına geçilecek. Organizasyonda akşam saatlerinde ise derecelere giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSA DHATSYD BursaOrganizasyona BursaTürkiye Spor Yazarları Derneği BursaYüzme Teşvik YarışlarıBursa OsmangaziAtıcılar Olimpik Spor SalonundaBursaBursa Atlas Bursa Egemen Gençlik Bursa Kolejliler Bursa Olimpik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24