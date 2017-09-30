TSYD Bursa Şubesi Yüzme Teşvik Yarışları'nın heyecanı yaşanıyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TSYD Bursa Şubesi’nin düzenlediği yüzme yarışlarında minikler sergiledikleri eforla alkış topladı. Organizasyona Bursa ve çevresinden 13 kulüpten 233 yüzücü katıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi’nin organize ettiği Yüzme Teşvik Yarışları, Bursa\'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Atıcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Bursa ve çevre illerden; Bursa Atlas, Bursa Egemen Gençlik, Bursa Kolejliler, Bursa Olimpik Sporlar, Bursa Yıldız Kulaçlar, Nilüfer Belediyespor, Osmangazi Belediyespor, Yalova Altın Kulaçlar, Yalova Gençlik Hizmetleri, Özel Çakır Okulları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bosch ve Başaran Züccaciye olmak üzere 13 spor kulübünün katıldığı yarışlarda toplamda 233 yüzücü kulaç atıyor.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

2008 ve 2009 doğumlu minik yüzücülerin boy gösterdiği organizasyonda erkeklerde 118 ve kızlarda ise 115 sporcu madalya için ter döktü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, aileler de tribünde çocuklarını yalnız bırakmadı. Organizasyona 31 sporcu ile katılan Bursa Olimpik Sporlar Spor Kulübü, burada en fazla sporcu ile temsil edilen kulüp oldu. Sabah seansının ardından, öğle seansına geçilecek. Organizasyonda akşam saatlerinde ise derecelere giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

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