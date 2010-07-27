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Spor

TSYD ANKARA ŞUBESİ TURNUVASI ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 15:26

-TSYD ANKARA ŞUBESİ TURNUVASI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesince bu yıl 44'üncüsü düzenlenecek turnuvada pazar günü Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadı'ndaki saat 20.00'da başlayacak karşılaşma, Süper Lig temsilcisi iki başkent takımının lig öncesi son ciddi sınavı olacak. Karşılaşmada takımlar, kaleci dahil 6'şar oyuncu değişikliği yapabilecek. Maçın normal süresinin berabere bitmesi halinde 15'şer dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde kupa, seri penaltı atışlarıyla sahibini bulacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları, kale arkaları 5, maraton tribünü 10, kapalı tribün de 20 lira olarak açıklandı.

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