Tsunami'ye karşı küçük Nuh Gemisi

T24

29 milyon metreküp toprak kaldırılacak



Japon bilimadamı "Cosmo Power" şirketinin genel müdürü Şoci Tanaka, deprem ve tsunami için çok yararlı olabilecek hayat kurtarıcı kapsül olan "Mini Nuh Gemisi" geliştirdiklerini açıkladı.Kocaman tenis topu gibi gözüken kapsül 4 kişi alıyor ve 11 Mart depreminde 37 metre yüksekliğinde dalga yaratan dev tsunamiye dayanacak güçte."Nuh Kapsülü", yoğun yapıda cam elyafından türetildi.Çok verimli olması beklenen Nuh Kapsülü aygıtının deprem dışında çocuklar için harikulade oyun evi olabileceği de görüldü.Nuh Kapsülü'nün küçük penceresi ve "top tepesinde" hava soluma delikleri bulunuyor.Kapsülü üreten şirket "Nuh Gemiciği"nin üretimini eylül başında tamamladı ve şimdiden 600 adet sipariş alarak teslimat başladı.Japonya'nın orta kesiminde ana ada Honşu'nun doğu kıyısını 11 Mart'ta vuran 9 büyüklüğündeki Büyük Okyanus depremi ve tsunamisinde zarar gören Fukuşima nükleer santralinin çevresinde, 5 santimetre derinliğe kadar 29 milyon metreküp toprak kaldırılıyor.Bazı bölgelerde radyasyon alarmı da kaldırılırken, radyoaktif sezyum alan toprakların nerede temelli saklanacağı henüz bilinmiyor.Japon (Tokyo) Elektrik Kurumu'nun (JEK) işlettiği Fukuşima nükleer santralinin geniş çevresinde 2400 kilometrekarenin nükleer sızıntı atığından arındırılması gerekiyor. JEK ve ilgili bakanlık kararıyla 80 bin kişi tahliye edilmiş, Fukuşima-Dai-içi nükleer santralına en azından 20 km uzakta durulması için kamu duyurusu yapılmıştı.7 ay önceki 11 Mart depremi ve tsunamisi 20 bin Japonun ölümünü ve kaybolmasına neden oldu.