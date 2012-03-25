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Dünya

Tsunaminin yuttuğu tekne Kanada'dan çıktı

Tsunaminin okyanusa savurduğu 18 milyon ton çöpten ilk ve büyük parça olan balıkçı teknesi, Kanada'nın British Colombia eyaleti sahillerine geldi

25 Mart 2012 15:47

 

Japonya depreminin ardından oluşan tsunami dalgalarında kaybolan bir balıkçı teknesi Kanada açıklarında bulundu.

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen depremin ardından oluşan tsunaminin okyanusa savurduğu 18 milyon ton çöpten ilk ve büyük parça olan balıkçı teknesi, Kanada'nın British Colombia eyaleti sahillerine geldi.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı'nın bölge yetkilisi Sau Sau Liu yaptığı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, British Colombia eyaletinin kuzeyindeki yüzlerce adadan Alaska sınırına yakın olan Haida Gwaii'nin 250 kilometre açığında 50 metre uzunluğunda boş bir tekne bulduğunu kaydetti. Liu, teknenin, bulunan evraklara göre bir Japon balıkçı teknesi olduğunu ifade etti.

Uluslararası Pasifik Araştırmaları Merkezi, Hawaii Üniversitesi ve Kanadalı bilim adamlarının yaptıkları çalışmaya göre, tsunami ile okyanusa savrulan 18 milyon ton çöp, Kuzey Amerika kıtasına doğru ilerlemeye devam ediyor. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bilgisayar, masa, sandalye gibi binlerce çeşit eşyadan oluşan çöp dalgasının, 2014 yılında Kanada ve Amerika sahillerine ulaşması bekleniyor.

Kanada sahiline vuran tekne, Kuzey Amerika kıtasına ulaşan ilk ve büyük parça olarak tarihe geçti.

 

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