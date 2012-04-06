'Tsunaminin hayaleti' batırıldı

Japonya'da Mart 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunaminin okyanusa savurduğu 18 milyon ton çöpten ilk ve en büyük parça olan başıboş balıkçı teknesi, Kanada'nın British Colombia eyaleti açıklarında batırıldı.

Uluslararası basının "Hayalet Tsunami Gemisi" adını koyduğu Rykoun Maru isimli Japon balıkçı teknesi, Alaska'nın 200 kilometre açığında Amerikan Sahil Güvenlik ekibin operasyonu ile okyanusun derin sularına gömüldü.

Geminin gövdesi delindi

25 milimetrelik topla geminin gövdesinde delik açılarak batırılan gemi, başıboş ve gece aydınlatması olmadığı için bölgedeki deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturuyordu.

Geminin yakıt tanklarında 8 bin litre mazot olduğunu saptayan ekipler, güverteye çıkışın güvenli olmadığına karar verildiği için yakıtı da boşaltmadılar.

18 milyon ton çöp bekleniyor

Uluslararası Pasifik Araştırmaları Merkezi, Hawaii Üniversitesi ve Kanadalı bilimadamlarının yaptıkları çalışmaya göre, Japonya depremi sonrası tsunami ile okyanusa savrulan 18 milyon ton çöp, Kuzey Amerika kıtasına doğru ilerlemeye devam ediyor.

'En büyük çöp'

Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bilgisayar, masa, sandalye gibi binlerce çeşit eşyadan oluşan çöp dalgasının, 2014 yılında Kanada ve Amerika sahillerinde olması bekleniyor.

Kanada sahiline vuran başıboş tekne, Pasifik Okyanusu'nda geniş bir alana yayılan çöplerden, Kuzey Amerika kıtasına ulaşan ilk en büyük parça olarak tarihe geçmişti.