-TSUNAMİDEN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR MENTAVAİ ADALARI (A.A) - 31.10.2010 - Endonezya'da hafta başında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısı 449'a yükseldi. Ulusal Afet İdaresi Ajansı yetkilisi Nelis Zuliastri, felaket bölgesinde onlarca kişinin daha cesedinin bulunduğunu belirterek, ölenlerin sayısının 449'a çıktığını söyledi. Zuliastri, yüzlerce köylünün kayıp olduğunun bildirilmesine rağmen tsunami sırasında yüksek yerlere kaçan kişilerin yavaş yavaş evlerine dönmeye başlamalarıyla birlikte kayıp olduğu sanılan kişilerin sayısının 96'ya düştüğünü bildirdi.