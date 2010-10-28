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Dünya

TSUNAMİ'DEN MUCİZE KURTULUŞ MENTAWAI ADALARI (A.A)

28 Ekim 2010 21:38

-TSUNAMİ'DEN MUCİZE KURTULUŞ MENTAWAI ADALARI (A.A) - 28.10.2010 - Endonezya'da şiddetli depremin yol açtığı tsunami felaketinden günler sonra ağaçlar arasında hayatta kalabilmiş bir bebek bulundu. Yardım yetkilisi, 18 aylık erkek bebeğin, gerekli bakım ve kontroller için bir sağlık merkezine kaldırıldığını bildirdi.         Yetkililerin açıklamalarına göre, Pagay adasında anne ve babası ölen bebek, ağaçlık bölgede 10 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu. Endonezya'da üç gün önce meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısının 343'e çıktığı bildirilmişti. Arama ve kurtarma ekiplerinin halen kayıp olan yüzlerce kişiyi bulma ümidini kaybetmekte olduğunu ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini belirten yetkililer, kayıp kişilerin cesetlerinin denize sürüklendiğine inanıldığını söylemişti.

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