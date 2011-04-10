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Dünya

TSUNAMİDE ÖLENLERİN ÇOĞU YAŞLI TOKYO (A.A)

10 Nisan 2011 13:11

-TSUNAMİDE ÖLENLERİN ÇOĞU YAŞLI TOKYO (A.A) - 10.04.2011 - Japonya'da geçen ay meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin yarısından fazlasının 65 yaş ve üstü olduğu sanılıyor. Asahi gazetesinin polisin ölenlerin yaşıyla ilgili ilk verilerine dayanarak verdiği habere göre, ülkenin kuzeydoğusunda 11 Mart'ta yaşanan felakette ölen 13 bine yakın kişiden 8 bin kadarının yaşı belirlendi.  Haberde, yaşı belirlenenlerin yüzde 55'inin 65 yaş ve üstü kişiler olduğu kaydedildi. Felaket bölgesinde yaşlıların oranının yüzde 25 olduğunu yazan gazete, tsunami geldiğinde bu kişilerin herhangi bir yardım almadan kaçamadıklarına işaret etti. Gazete, bazı aileler toptan yok olduğundan bunlar hakkında bilgi edinemediğini, bu yüzden ölü sayısının artabileceğini yazdı. Polisin hala kesinleşmeyen rakamlarına göre felakette 12 bin 985 kişinin öldüğü belirtildi. 14 bin 809 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

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