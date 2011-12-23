Tsunamide kayboldu 7 yıl sonra ortaya çıktı!

T24



Sadece 'İbrahim'i hatırladı





Yalnız bir kadınla birlikte yaşadı



230 bin lişi ölmüştü



Endonezya'nın Açe ve Sumatra bölgelerinde 26 Aralık 2004 yılında meydana gelen deprem ve tsunamide 230 bin kişi hayatını kaybetti. İnsanlık tarihinin bu en büyük felaketinden tam 7 yıl sonra bir mucize gerçekleşti. Açe bölgesine bağlı Ujong Baroh köyünü metrelerce yükseklikteki dev dalgalar vurduğunda Yusniar ve Yusuf Yulanda, üç çocuğuyla birlikte evine doğru gidiyordu.100'den fazla kişinin öldüğü köyde korkunç felaketten Yusniar ve Yusuf Yulanda kurtuldu ama o zaman henüz 6 yaşında olan kızları Meri Yulanda'yı dev dalgalar alıp götürdü. En azından küçük kızlarından bir daha haber alamayan depremzede çift tam 7 yıl boyunca böyle düşündü.Endonezya haber ajansı Antara'ya göre tsunamide kayboldu sanılan kız, 7 yıl sonra yaşadığı köye geri döndü. Şimdi ergenlik yaşında olan Meri Yulanda ailesinden sadece dedesinin ismini hatırlıyordu.Genç kız, dedesinin isminin İbrahim olduğunu söyleyince köylüler ailesine haber verdi. Meri Yulanda'nın annesi 7 yıl önce tsunamide kaybettiği küçük kızını vücudundaki bir 'ben'den tanıdı.Meri Yulanda'nın son 7 yılı nerede geçirdiği öğrenilmedi ancak genç kızın bu süre içinde yalnız bir kadınla birlikte yaşadığı tahmin ediliyor.Endonezya'da 26 Aralık 2004 yılında meydana gelen deprem ve tsunamide 230 bin kişi hayatını kaybetti. Sadece Sumatra adasında 170 bin kişi yaşamını yitirdi. İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Endonezya'daki depremde 7 yıl sonra bile hala yaralar tam olarak sarılmış değil.