-TSUNAMİDE 154 ÖLÜ, 400'Ü AŞKIN KAYIP PADANG (A.A) - 27.10.2010 - Endonezya'da önceki gün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısı 154'e yükseldi. Batı Sumatra vilayeti Afet İdaresi Merkezi Başkanı Harmensyah, tsunamide ölenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, 400'den fazla köylünün de kayıp olduğunu açıkladı. Bu arada, kurtarma görevlilerinin tsunaminin yıktığı yerlere ulaşmak için mücadele ettiği, hasar ve kayıplarla ilgili bilgilerin yavaş yavaş yetkililerin eline ulaşmaya başladığı belirtiliyor. Endonezya'nın Sumatra adasının batısındaki kentleri ve Mentawai adalarını vuran 7.7'lik depremin okyanus yatağının 20 kilometre altında meydana geldiğini bildirmişti.