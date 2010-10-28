-TSUNAMİ UYARI SİSTEMİ BOZULMUŞ MENTAVAİ (A.A) - 28.10.2010 - Endonezya'da önceki gün meydana gelen depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısı 311'e yükselirken, yetkililerin bu sayının daha da artabileceğinden endişe ettiği bildirildi. 2004 yılında 200 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketinden sonra milyonlarca dolar harcanarak kurulan erken uyarı sisteminin ise uygun bakım yapılmadığı için bir ay önce bozulduğu belirtildi. Kurtarma ekipleri ülkenin batısındaki afet bölgesinde hummalı bir çalışma yürütürken, tsunaminin yıktığı Mantavai adalarında, arama ve kurtarma ekiplerinin kıyılarda şişmiş cesetler buldukları kaydedildi. Yetkililer, arama ve kurtarma ekiplerinin halen kayıp olan yaklaşık 370 kişiyi bulma ümidini kaybetmekte olduğunu vurgulayarak, kayıp kişilerin cesetlerinin denize sürüklendiğine inanıldığını ifade ettiler.