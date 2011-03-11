Tsunami hangi ülkelere ulaşabilir?

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Ancak Hawaii'ye ilk ulaşan dalgaların yaklaşık bir metre yüksekliğinde olduğu ve herhangi bir zarara yol açmadığı belirtiliyor. Aralarında Meksika ve Şili'nin de olduğu Latin Amerika ülkeleri de tsunami uyarısı yaptı. Uluslararası Kızıl Haç, Japonya'daki depremin yol açtığı tsunaminin yolu üzerindeki bazı Pasifik adalarından daha yüksek olabileceğini açıkladı. Filipinler, Kuril Adaları ve Tayvan'a da daha küçük dalgaların ulaştığı belirtiliyor. Avustralya, Yeni Zelanda ve Marshall adaları ise yaptıkları tsunami uyarısının seviyesini düşürdü.