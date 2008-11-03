Tsunami erken uyarı sistemi

Tsunami facialarının önlenebilmesi için Hint Okyanusu ve Pasifik bölgesinde 29 ülkenin faydalanacağı bir erken uyarı ağı oluşturuldu.



Asya kıtasında 2004 yılında 11 ülkede, hiçbir uyarı yapılmaması yüzünden, 225 bin kişinin ölümüne yol açan tsunami faciasının bir daha yaşanmaması için Hint Okyanusu ve Pasifik bölgesinde 29 ülkenin faydalanacağı bir tsunami erken uyarı ağı oluşturuldu. Sistem 46 milyon dolara mal oldu.



6 yıldır çalışıyorlardı



Tüm tsunami ölçüm datalarını bir araya toplayacak ve Tokyo’daki Meteoroloji Ajansı ile Hawaii’deki Tsunami Uyarı Merkezine iletecek "Birleşik Avustralya Tsunami Uyarı Merkezi’nin geçen hafta Melbourne’da faaliyete geçmesiyle, 6 yıldır üzerinde çalışılan zincirin önemli bir halkası tamamlandı.



5 noktaya yerleştirildi



Yüksek teknoloji donanımlı derin deniz şamandıraları, Endonezya ile Avustralya arasında 5 farklı noktaya yerleştirildi. Endonezya’nın da yıl sonundan önce kendi ulusal uyarı merkezini devreye sokmasıyla, erken uyarı sisteminin tüm zincirleri tamamlanacak.