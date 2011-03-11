-TSUNAMİ DALGALARI HAWAİİ'YE ULAŞTI HONOLULU (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'da bugün meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depremden sonra ortaya çıkan tsunami dalgaları ABD'nin Hawaii eyaletine ulaştı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Kauai'nin tsunaminin vurduğu ilk Hawaii adası olduğunu duyurdu. Hawaiili yetkililer ise tsunami dalgalarının yüksekliğinin 2 metreye kadar ulaşabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Hawaii'de kıyı bölgelerinde yaşayanların tahliye edilerek toplum merkezlerine ve okullara yerleştirildiği belirtiliyor. Bu arada tsunami alarmının verildiği ülkelerden bir olan Endonezya'ya da dalgaların ulaştığı bildirilirken, meteoroloji yetkilileri Kuzey Maluku adalarını vuran tsunami dalgalarının yüksekliğinin sadece 10 santimetre olduğunu, dalgaların herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığını söyledi. Fauzi adlı yetkili, diğer bölgeler için büyük tsunami dalgası tehlikesinin hala devam ettiğini ifade etti. Endonezya'nın kuzeydoğusunda binlerce insanın tsunami uyarısından sonra evlerini terk ettiği bildiriliyor. Endonezya'da 2004 yılında Pasifik Okyanusunda meydana gelen çok şiddetli depremin yol açtığı dev dalgalar 230 binden fazla kişinin ölümüne sebep olmuştu. Öte yandan ABD Pasifik Toprakları yöneticisi, Guam adasında verilen tsunami alarmının kaldırıldığını açıkladı. -POLİS CESETLERİ DOĞRULADI- Japonya'nın kuzeydoğusundaki Sendai bölgesinde 200-300 cesedin bulunduğunu polis doğruladı. Polis, yaptığı açıklamada, Sendai plajında 200-300 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti. Ölenlerin, 10 metre yükseklikteki dev dalgaların vurduğu bölgenin sakinleri olduğu tahmin ediliyor. -YOLCU TRENİYLE İRTİBAT KESİLDİ- Japonya'da bir petrokimya tesisinde büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Japon Kyodo haber ajansı, patlamanın Sendai bölgesindeki tesiste meydana geldiğini duyurdu. Kyodo, ayrıca 8,9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunamiden sonra, ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi bölgesinde bir yolcu treniyle irtibatın kesildiğini aktardı.