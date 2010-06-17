T24 - Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'nün de aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı 'Kafes Eylem Planı' davasının ikinci celsesi başladı.Tutuksuz sanık emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü savunmasında ''TSK'yı yıpratmak isteyen 3. bir güç var'' dedi.



Duruşmaya tutuksuz sanık Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'nün savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.





“İftirakarı temizlemek için buradayım"



Devlete 40 yıl hizmet ettiğini ifade eden Ögütçü, “40 yıl hizmet ettikten sonra imzasız, sahte imzalı ihbar mektupları, düzmece CD’ler ile üstümüze atılan kuru iftiraları temizlemek için buradayım" dedi.





“TSK’yı yıpratmaya çalışan 3. güç olduğuna inanıyorum"



TSK mensuplarına yönelik psikolojik harbin yürütüldüğünü belirten emekli Koramiral Ögütçü, "Ergenekon gibi bazı davaları yönlendiren 3. güç olduğuna inanıyorum. Bu güç bazı mihrakların amacı doğrultusunda hareket eden, TSK’yı yıpratmak için çalışan 3. bir güçtür. Türkiye’de hala, TSK’da darbe yanlısı biri bulunmamasına rağmen hala sözde darbe planları tartışılıyor. Bu 3. güç kendinden olmayan subayları tasfiye etmeye devam ediyor.Onlardan yana değilsen darbeden yanasın" diye konuştu.





"TSK’dan ihraç edilmiş subaylara işbirliği içindeler"



Öğütçü, Ergenekon üyeliği ile suçlandığını ve bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bu komploları organize eden 3. güç olduğunu belirten Ögütçü, savunmasına şöyle devam etti; "Bunları hazırlayan 3. gücün, çok iyi organize olan, yurtdışında irtibatı olan, TSK’dan ihraç edilmiş subaylar ile onların içerideki muhbirleri olan bir karargah olduğuna inanıyorum"





"Ölümle tehdit edildim"



Öğütçü, "Hukuk dışı olayların hep üzerine gittim.Mesleğimin 40. yılında çok iyi organize edilmiş haysiyetsiz kişilerin çirkin karalama kampanyası ile karşılaştım.Bu konularda görevdeyken askeri savcılığa 9 adet soruşturma talimatı verdim.Beni ölümle, SAT Grup Komutanlığı’nda olay çıkarmakla tehdit ettiler.Terfi etme ihtimalim çok güçlü iken bu planı hazırlamam için çıldırmış olmam lazım.Esas mağdur benim" diye konuştu.





"TSK yargılanmıyor burada, TSK gözbebeğimiz"



Öte yandan Mahkeme Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, duruşmanın başında kısa bir konuşma yaptı. Mahkeme Başkanı, "Burada yargılanan TSK değil. TSK hepimizin gözbebeğidir. Her kurumda olduğu gibi TSK içinde suç işleyenler ya da hakkında suç iddiaları olanlar olabilir. Bu yargılamanın içeriği isnat edilen suçlamalardır" dedi.







