TSK'ya F-16 pilotu dahil 265 pilot alınacak

OHAL kapsamında çıkartılacak 4. KHK ile F-16 pilotu dahil 265 pilot alınması planlanıyor. Ordudan ayrılmak zorunda kalan pilotlar da geri dönebilecek.

TSK'ya geri dönecekler

Milliyet'te yer alan habere göre, GATA'da hakkında "uçuşa elverişli değildir" raporu yazılan pilotlar KHK'da yer alacak kriterleri taşımaları, güvenlik soruşturmalarından geçmeleri halinde TSK bünyesine geri dönebilecek.

Sivil havacılığa geçenlere çağrı

TSK'dan ayrılarak sivil havacılığa geçen pilotlara da çağrı yapılacak. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden mezunları da başvuru yapabilecek. F-16 pilotu dahil 265 pilot alınması planlanacak.

Ara sınıftan öğrenci alınacak

Edinilen bilgiye göre; darbe girişiminin ardından oluşan pilot açığının giderilmesi amacıyla Hava Harp Okulu'na ara sınıflardan öğrenci alınması gündeme gelecek. Okula öğrenci alımı yalnızca "pilotlukla" sınırlı olacak.

Bunun dışında okula öğrenci alımı yapılmayacak. Helikopter pilotları konusunda sorun olmaması, acil durumlar için yeterli pilot olması nedeniyle hükümet, uçak pilotu alanındaki açığın giderilmesi amacıyla adımlar atacak.

KHK en kısa sürede çıkartılacak

Pilot sayısının artırılmasına yönelik olarak öncelikle FETÖ'nün düzenlediği sağlık raporları ve yıldırma yöntemleriyle ordudan ayrılmak zorunda kalan pilotların TSK'ya dönmesi hedeflenecek. Başka sınıflara ayrılanlar ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden mezun olanlar arasından da pilot alımı yapılacak.

Bunu sağlayacak olan KHK en kısa zamanda çıkartılacak. Pilot alımına ilişkin yayınlanacak ilandaki kriterleri taşıyanlar sınava alınacak.

300'e kadar artabilecek

Sağlık şartları ve yaş sınırı gibi kriterleri tutanlar başvuru yapabilecek. Başvuru yapanlar sıkı bir güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Üniversitelerin uçuş bölümlerinden mezun olanlar, sınavı kazanmaları halinde hızlı bir eğitimden geçirilecek. Acil durumlar için yeterli pilot olmasına karşın 'güçlü hava kuvvetleri' için yeni pilot alımları yapılacak. Darbe girişiminin ardından 265 pilot ordudan ayrılmıştı. Alınacak pilot sayısı 300'e kadar yükselebilecek.