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BBC Türkçe

TSK'ya '30 bin yeni personel alınacak'

Anadolu Ajansı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda ihracın yaşandığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 30 bin 159 personelin alımının gerçekleşeceğini aktardı.

16 Kasım 2016 20:50

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda ihracın yaşandığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 30 bin 159 personel alımı gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kara ve deniz harp okullarına üniversitelerin uygun bölümlerinden, astsubay meslek yüksek okullarına da yüksekokulların uygun bölümlerinden öğrenci alınacak.

Alınacak personel arasında bin 322 subay, 3 bin 547 astsubay, 7 bin 159 erbaş ve 11 bin 907 sözleşmeli er ile erbaş bulunuyor.

Ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı'na da 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınması hedefleniyor. AA'nın verilerine göre bugüne kadar 6 bin 129 kişi subay adayı ve 11 bin 368 kişi de astsubay adayı olarak başvurdu.

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