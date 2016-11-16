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TSK'ya 30 bin personel alınacak

TSK'nın personel ihtiyacını karşılamak için bin 322 subay, 3 bin 547 astsubay, 7 bin 159 uzman erbaş ve 11 bin 907 sözleşmeli erbaş/er alınması hedefleniyor

16 Kasım 2016 21:26

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamındaki ihraçların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) personel ihtiyacının karşılamak iddiasıyla 30 bin 159 personel alımı yapılması planlanıyor.

TSK'nın personel ihtiyacını karşılamak için bin 322 subay, 3 bin 547 astsubay, 7 bin 159 uzman erbaş ve 11 bin 907 sözleşmeli erbaş/er alınması hedefleniyor. Ayrıca harp okullarına 3 bin 491 ve meslek yüksekokullarına bin 811 öğrenci alımı yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda kara ve deniz harp okullarının 1, 2 ve 3'üncü sınıflarına üniversitelerin uygun bölümlerinden, astsubay meslek yüksek okullarının 1'inci sınıflarına yüksekokulların uygun bölümlerinden öğrenci alınması öngörülüyor.

411 astsubayın subaylığa, 511 uzman erbaşın astsubaylığa geçişi olmak üzere, bu yıl içinde 30 bin 159 personelin temini değerlendiriliyor.

 

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