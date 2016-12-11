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TSK:Teröre karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecek

İstanbul'daki terör saldırısında 38 kişi şehit olmuştu

11 Aralık 2016 17:17

Türk Silahlı Kuvvetleri 30'u polis 8'i sivil 38 kişinin şehit olduğu İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin "Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında tüm teröristlerle kahramanca ve özveriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza, milletimizin engin sevgi ve güveninden aldığı büyük güçle, masum insanlara hiçbir zarar vermeden, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, "İstanbul Beşiktaş'ta alçakça ve hunharca gerçekleştirilen terör saldırısının şiddetle lanetlendiği" bildirildi.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında tüm teröristlerle kahramanca ve özveriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza, milletimizin engin sevgi ve güveninden aldığı büyük güçle, masum insanlara hiçbir zarar vermeden, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

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