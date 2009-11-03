TSK'nın yeni rotası ne?

T24 – Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, “TSK'nın yeni rotası”nın”AKP, AB ve ABD ile çatışmamak, hatta uyuşmak” olduğunu yazdı.

Işık Kansu, “TSK'nin Yeni Rotası” başlığıyla Cumhuriyet'te yayımlanan (2 Kasım 2009) yazısında, eski Genelkurmay Harekât Başkanı Nusret Taşdeler'in AKP'nin seçim başarısına ilişkin olarak Eylül 2007'de hazırladığı raporunu analiz etti.

Kansu'nun yazısı şöyle:

TSK’nin Yeni Rotası

Islak imza mıydı, değil miydi; açılıma yandaş mıydı, değil miydi tartışmalarının yarattığı toz duman arasında, soğukkanlılıkla, bildik davanın savcısının elinde olduğu ifade edilen bir belgeyi, eski Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Nusret Taşdeler’in, AKP’nin seçim başarısından hemen sonra, eylül 2007’de hazırladığı raporu ciddiyetle ve altını çize çize okuyalım. Niye altını çizelim? Çünkü belge, belirlenmiş bir rotayı kanıtlıyor da ondan...

Kamuoyuna yansıyan ve şimdiye değin yalanlanmayan belgenin en önemli saptamalarını seçip alt alta sıralayalım:



