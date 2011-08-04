TSK'nın yeni komuta kademesi belirlendi!

T24

49 yeni general



Tutukluların durumu



Orgeneral atamaları





Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), çalışmalarını dünkü 3’üncü oturumla tamamladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayının ardından kararlar Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmet Sever tarafından açıklandı. Sever, Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanlığına atanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının beklendiğini, bunun ayrı bir prosedür olduğunu belirterek, ''Orada bir sorun yok zaten bellidir'' dedi.YAŞ kararlarına göre Genelkurmay 2. Başkanı Org. Arslan Güner, Balyoz tutuklusu Org. Bilgin Balanlı’nın yerine Harp Akademileri Komutanlığı’na atandı. Güner, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’e selam durmamak protokol sırasından kaçmasıyla gündeme gelen Güner, böylelikle yıllar sonra Karargah’tan ve Ankara’dan ayrılmış olacak. Orgenerallikte bekleme süresini dolduracağı bir yıl da İstanbul’da görev yapacak. Güner’in Harp Akademileri Komutanlığı’na atanmasıyla Harp Akademileri bir kez daha havacılardan alınarak karacılara geçmiş oldu.Yüksek Askeri Şura'da, 36 general ve amiral bir üst rütbeye, 49 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken, 49 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.Yüksek Askeri Şura'nın bugün tamamlanan toplantısında, general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumlarını görüşerek karar bağlandı.Buna göre, 30 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 36 general ve amiral bir üst rütbeye, 49 albay ise general ve amiralliğe yükseltilerken, 49 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 37 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2011 tarihinden itibaren, 2 general ise yaş haddini doldurdukları için 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren emekliye ayrıldı.Açıklamada bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ailelerine hayırlı olması dilendi. Açıklamada ayrıca, ''Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerinin tamamlayarak 30 Ağustos 2011 tarihinden itibaren görevden ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza da fedakar ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz'' ifadesine yer verildi.Bu arada terfi sırasında olup Ergenekon ve Balyoz’dan tutuklu olan tümgeneraller Ahmet Yavuz, Salim Erkal Bektaş, Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı (Kara), Beyazıt Karataş (Hava), Tümamiral Haydar Mücahit Şişlioğlu (Deniz), Tuğgeneral Kasım Erdem (Kara), Tuğamiral Ahmet Türkmen (Deniz), Tuğgeneral Ali Aydın'ın (Jandarma) aralarında bulunduğu 14 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl uzatıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Aslan Güner Harp Akademileri Komutanlığına, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman 1. Ordu Komutanlığına atandı.



Orgeneral atamalarına göre, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman 1. Ordu Komutanlığına, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar Genelkurmay 2. Başkanlığına getirildi.



Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanı Korgeneral Abdullah Atay Ege Ordu Komutanlığına, 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Turmuş 3. Ordu Komutanlığına atandı.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Nusret Güner Donanma Komutanlığına getirilirken, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı YAŞ üyesi oldu.







Kara Kuvvetleri'nde terfiler





Korgeneral Hulusi Akar, Korgeneral Abdullah Atay, Korgeneral Ahmet Turmuş orgeneralliğe terfi etti. Tümgeneraller Tahir Bekiroğlu, İsmail Serdar Savaş, Yıldırım Güvenç, İhsan Uyar, Alaeddin Örsal Korgeneralliğe, Tuğgeneraller Yavuz Türkgenci, Tayyar Süngü, İshak Ceylan, Erdoğan Akyol, Mete Salt, Satı Bahadır Köse, Mustafa Özsoy, Göktürk Gökbayrak, İlhan Bölük, Ali Doğan İnce, İlyas Bozkurt Tümgeneralliğe, Albay kadrosundan ise Asım Kocaoğlu, Lokman Ali Yılmaz, Kemal Yeni, Mehmet Şükrü Eken, Hasan Nevzat Taşdeler, Erhan Uzun, Kemal Başak, Mustafa İlter, Bilgehan Saymaz, Mustafa Topçu, Halil Erkek, Orhan Gündüz, Şafak Gök, Mehmet Göktan, Nuri Cankıymaz, Mehmet Karadayı, Mehmet Dişli, Celalettin Bacanlı, Gürsel Yüz, Necdet Tuna, Zeki Gürcan, Mesut Bedri Usta, Muzaffer Öztosun tuğgeneralliğe terfi etti.





Hava Kuvvetleri Komutanlığı





Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten orgeneralliğe terfi ettirildi ve Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.



YAŞ kararlarına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 2 tümgeneral, 5 tuğgeneral ve 10 albay bir üst rütbeye yükseltildi.



Buna göre, Korgeneral Mehmet Erten orgeneralliğe, tümgeneraller Nezih Damcı ve Mehmet Çetin korgeneralliğe, tuğgeneraller Muhittin Fatih Sert, Ziya Cemal Kadıoğlu, Ateş Mehmet İrez, Yılmaz Özkaya ve Atilla Öztürk tümgeneralliğe terfi etti.



Hava pilot kurmay albaylar Fethi Alpay, Serdar Gülbaş, Semih Koşucuoğlu, Atilla Darendeli, Suat Murat Semiz, Şaban Umut, Uğur Buldu, Koray Uz ve Hava Savunma Kurmay Albay Ahmet Cural ile Hava Uçak Bakım Kurmay Albay İhsan Özdamar tuğgeneralliğe yükseltildi.





Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda son durum





Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1 koramiral, 1 tümamiral, 3 tuğamiral ve 7 kurmay albay bir üst rütbeye yükseltildi.



YAŞ kararlarına göre, koramiral Nusret Güner oramiralliğe, Tümamiral Veysel Kösele koramiralliğe, Tuğamiraller Kemalettin Gür, Hasan Şükrü Korlu ve Emin Sami Örgüt tümamiralliğe yükseltildi.



Ayrıca deniz kurmay albaylar Mustafa Zeki Uğurlu, Ali Murat Dede, Aydın Şirin, Hasan Nihat Doğan, Muhittin Elgin, Hayrettin İmren ile Deniz Mühendis Albay Ahmet Çakır tuğamiralliğe terfi etti.







Jandarma Komutanlığı'nda atamalar

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu



Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Mehmet Erten





Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Emin Murat Bilgel





Jandarma Genel Komutanı Org. Bekir Kalyoncu

Jandarma Genel Komutanlığında 1 tümgeneral, 2 tuğgeneral ve 4 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.YAŞ kararlarına göre, Tümgeneral İbrahim Yaşar korgeneralliğe, tuğgeneraller Ali Lapanta ve Arif Çetin tümgeneralliğe getirildi. Kurmay albaylar Niyazi Erhan Patır, Necdet Güngör, Hacı İlbaş ile Jandarma Albay Hacı Abdullah Doğan tuğgeneralliğe yükseltildi.GATA'da Tuğgeneral Sadettin Çetiner Tümgeneralliğe, Prof. Tabip albaylar Halil İbrahim Altınsoy, Sait Bağcı, Mehmet Levhi Akın tuğgeneralliğe, Prof. Deniz Tabip Albay Cem Tayfun tuğamiralliğe terfi ettirildi.Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 1948'de Konya'da doğdu. Kara Harp Okulundan 1969'da, İstihkam Okulundan da 1969'da mezun oldu Kıvrıkoğlu, 1977 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptı.Kara Harp Akademisinden 1979 yılında mezun olan Orgeneral Kıvrıkoğlu, ardından Kurmay Subay olarak; 3'üncü Ordu Komutanlığında Karargah Subaylığı, 8'inci Kolordu Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli İl Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığı emrinde Karargah Subaylığı, NATO Güneydoğu Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire İstihbarat Şube Karargah Subaylığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Özel İstihbarat Başkanlığı Dış İstihbarat Şube Müdürlüğü, 66'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Belçika/Mons'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında (SHAPE) Harekat Başkanlığı Tatbikat ve Değerlendirme Şube İrtibat Kısım Amirliği ve Silah Kontrol Şube Müdürlüğü ile 4'üncü Kolordu 229'uncu Motorlu Piyade Alay Muharebe Grup Komutanlığı görevlerini yürüttü.Tuğgeneralliğe 1996'da terfi eden Kıvrıkoğlu, Tuğgeneral rütbesi ile 3'üncü Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı ve 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2000 yılında Tümgeneralliğe terfi etti.Tümgeneral rütbesi ile 3'üncü Mekanize Piyade Taktik Tümen Komutanlığı ve Belçika Mons'da Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerini yürüten Kıvrıkoğlu, 2004 yılında Korgeneralliğe terfi etti.9'uncu Kolordu Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunan Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos 2008 tarihinden Orgeneralliğe terfi etti ve Ege Ordusu Komutanlığına atandı.Asiye Hale Kıvrıkoğlu ile evli olan ve iki çocuğu bulunan Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu İngilizce biliyor.Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, 1948 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Milas'ta tamamlayarak 1963 yılında Askeri Hava Lisesine, 1966 yılında Hava Harp Okuluna girdi ve 1968 yılında Asteğmen olarak mezun oldu. 2. Ana Jet Üs Uçuş Okulu ve 3. Ana Jet Üs Komutanlıklarında uçuş eğitimini tamamladıktan sonra 5. Ana Jet Üs Komutanlığı 152. Filoya atandı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katıldı ve 1975-1979 yılları arasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 142. Filo Komutanlığında görev yaptı.1981 yılında Hava Harp Akademisi eğitimini tamamlayan ve sırası ile 4. Ana Jet Üs ve 9. Ana Jet Üs komutanlıklarında Harekat Subaylığı, Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğünde Proje Subaylığı görevlerini yapan Erten, 1988-1989 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Hava Komuta-Kurmay Kolejini ve Akademik Öğretmen Kursunu tamamladı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Yönetim Şube Müdürlüğü görevine atandı. Hollanda'da Nato Havadan İhbar-Kontrol Teşkilatında görev yapan Erten, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı ve Harekat Komutanlığı yaptı ve Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Plan Şube Müdürlüğüne atandı.30 Ağustos 1999 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Plan Program Daire Başkanı olarak atanan Erten, Tuğgeneral Erten Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 Ağustos 2001 tarihli General atamaları emri ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına atandı.Oramiral Bilgel, 1952'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Deniz Harp Okulundan 1970'te mezun olan Bilgel, 2 yıl subay olarak öğrenime devam ederek 1972'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında fiilen göreve başladı.Deniz Kuvvetlerine bağlı çeşitli gemilerde 1978'e kadar branş subaylığı yapan Bilgel, 1980'de Deniz Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak, TCG Karayel Komutanlığı, TCG Piyalepaşa Seyir Harekat Subaylığı, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğü Nato Plan Subaylığı, TCG Doğan Komutanlığı, İtalya Napoli'deki Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargahı (AFSOUTH) İstihbarat Başkanlığı Plan Harekat Tatbikat ve Eğitim Şube Deniz İstihbarat Subaylığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Özel Sekreterliği, TCG Yıldırım İkinci Komutanlığı, TCG Yıldırım Komutanlığı, TCG Yavuz Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığında Eğitim Yönetim ve Kıymetlendirme Şube Müdürlüğü, Tatbikat Eğitim Plan Program Şube Müdürlüğü ile 1. Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini yürüttü.Tuğamiralliğe 1997'de terfi eden Bilgel, tuğamiral rütbesi ile Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan Prensipler Daire Başkanlığı, İtalya Napoli'deki Güney Bölge Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (NAVSOUTH) Plan Daire Başkanlığı ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı görevlerinde bulundu, 2001'de tümamiralliğe terfi etti. Tümamiral rütbesi ile İstanbul Boğaz Komutanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüten Bilgel, 2005'te koramiralliğe terfi etti. Bilgel, koramiral rütbesi ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2009'dan geçerli olmak üzere oramiralliğe terfi etti ve Donanma Komutanlığı görevine atandı.Bilgel, 30 Ağustos 2011'den geçerli olmak üzere ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.Bahar Bilgel ile evli olan, bir çocuğu bulunan Oramiral Emin Murat Bilgel, İngilizce biliyor.2009 Yılı YAŞ kararı ile 30 Ağustos 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Orgeneralliğe terfi ederek, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atanan Bekir Kalyoncu, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1973 yılında Muhabere Sınıf Okulundan muhabere subayı olarak mezun olan Orgeneral Kalyoncu, 1973-1979 yıllarında çeşitli muhabere birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı ile muhabere mal saymanlığı yaptı. Kalyoncu, sırasıyla şu görevlendi bulundu:"1979-1981 yıllarında Kara Harp Akademisindeki eğitimi müteakip, kurmay subay olarak, Kara Harp Okulunda Bölük Komutanlığı, Kara Harp Akademisinde Öğretim Elemanlığı, NATO (Brüksel) IMS Plan ve Prensipler Başkanlığı Proje Subaylığı, 3'üncü Ordu Karargahı Plan Harekat Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı Uluslar arası Strateji Şube Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini yaptı. 1997 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile; GES Komutanlığı, Belçika Mons'ta Shape Harekat Başkanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile, Genelkurmay Harekat Başkanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığı, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürütmüş 2005 yılında Korgeneral rütbesi aldı. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve 7'nci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Kalyoncu, 2009 Yılı YAŞ kararı ile 30 Ağustos 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Orgeneralliğe terfi ederek, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atandı. ABD Kara Komuta Kurmay Koleji ve İngiltere Kraliyet Akademisi mezunu olan Kalyoncu bir çocuk babası ve İngilizce biliyor."