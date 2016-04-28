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Dünya

TSK'nın Katar'daki askeri üssüne dair anlaşma imzalandı

Davutoğlu: Özellikle ortak savunma projelerinde işbirliği konusunda büyük imkanlar var

28 Nisan 2016 21:41

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Katar’da konuşlanmasına ilişkin uygulama anlaşması Türkiye ile Katar arasında imzalandı. Başbakan Davutoğlu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Abdullah Nasır bin Halife Al Sani'nin başkanlık ettiği görüşme sonrası imzalandı. Başbakan Davutoğlu, "Ortak savunma projelerinde işbirliği konusunda büyük imkanlar var. Ayrıca bugün de Katar'da ortak askeri üssümüz devreye giriyor" diye konuştu.

Anlaşma, Davutoğlu ve Şeyh Abdullah'ın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyya tarafından imzalandı.

Davutoğlu, Katar'ın Başkenti Doha'da Türk-Katar İş Forumu Toplantısı'nda yaptığı ve televizyonlardan canlı yayınlanan  konuşmasında, "Katar ile artan stratejik işbirliğimiz kapsamında savunma sanayi alanında birçok şirketimiz Katarlı muhatapları ile görüşüyor. Özellikle ortak savunma projelerinde işbirliği konusunda büyük imkanlar var.. Ayrıca bugün de Katar'da ortak askeri üssümüz devreye giriyor" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun, Katar temasları kapsamında bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret edeceği belirtildi.

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